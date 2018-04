Archeo-trekking nel Gerrei tra menhir e domus de janas

La Sardegna è una terra antica e misteriosa che ancora oggi custodisce enigmi irrisolti legati ad antiche civiltà che, a partire da più di cinquemila anni fa, cominciarono a popolarla e lasciare tracce del loro passaggio. Qual era la funzione dei “menhir” e dei circoli megalitici? E a che scopo e con quali mezzi furono costruite le “domus de janas”? Che ruolo giocarono i nuraghi nel controllo del territorio? Lo scopriremo visitando le suggestive aree archeologiche di Goni ed Escalaplano, tra le più antiche della Sardegna e immerse in uno scenario paesaggistico di grande fascino.



DETTAGLI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERCORSO

L’escursione abbraccia la regione storica del Gerrei, tra Goni ed Escalaplano, esplorando le aree archeologiche di Pranu Muttedu e Fossada per raccontare le vicende e gli enigmi della civiltà preistorica.

Prevede lo spostamento a piedi e con auto propria tra le località di Pranu Muttedu (Goni) e Fossada (Escalaplano). Si svolge interamente all’aperto e si presenta di bassa difficoltà su un terreno a tratti scosceso e dotato di scale.



Si consiglia di indossare la seguente attrezzatura: - scarpe da trekking o scarponcini con suola a carrarmato - abbigliamento tecnico o pantaloni sportivi (no jeans e tuta da ginnastica), possibilmente a strati - uno zaino contenente un cambio di vestiti - acqua (consigliati almeno 2lt a persona) - snack e/o frutta secca - pranzo al sacco leggero



PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’ESCURSIONE

- Ore 10.00. Ritrovo presso il Municipio di Goni in via Roma 20.

- Ore 10.15. Spostamento con mezzi propri verso il Nuraghe Goni. Durata della visita circa 30 minuti.

- Ore 11.00. Spostamento con mezzi propri verso l’area archeologica di Pranu Muttedu. Durata della visita circa un’ora e trenta minuti.

- Ore 12.45. Spostamento verso l’altopiano di Sant’Uanni a Escalaplano. Pranzo libero presso l’area pic-nic.

- Ore 15.00. Visita della necropoli di Fossada, del nuraghe e dei ruderi della chiesa di San Giovanni.

- Ore 17.00. Fine dell’escursione



INFO E PRENOTAZIONI

E’ richiesta prenotazione al numero 348.5223897, telefono, sms e whatsapp, oppure all'indirizzo mail tourlabsardinia@gmail.com, indicando nome, cognome, numero dei partecipanti e recapito telefonico di un referente. La prenotazione verrà subito confermata. Le visite guidate sono svolte da Roberta Carboni e Anna Ruda, guide turistiche professioniste iscritte al Registro Regionale delle Guide Turistiche della Sardegna nel rispetto della L.R. 20/2006 e L. 97/2013.



TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il percorso ha un costo di 20 euro a persona e comprende i ticket d’ingresso e le visite guidate ai vari siti, l’assicurazione. Per i bambini fino ai 10 anni la partecipazione è di 5 euro. Il pagamento avviene sul posto, in contanti.





ORGANIZZAZIONE

Tour lab Sardinia

Sito internet: https://www.tourlabsardinia.it

Email: tourlabsardinia@ gmail .com

Telefoni: 3485223897

