Tour guidato a Cagliari in occasione de Sa die de sa Sardigna

Era il 28 Aprile del 1794 quando il popolo cagliaritano insorse contro l’amministrazione piemontese fino a mettere in fuga il vicerè Vincenzo Balbiano e la corte sabauda. Stanchi dei soprusi, delle tasse elevate, di un governo che non sembrava mai riconoscerne il valore e i meriti, i cagliaritani si ribellarono, aprendo la strada al cambiamento. Incoraggiati dalle vicende cagliaritane, anche gli abitanti di Alghero e Sassari fecero altrettanto. Sembrava finalmente essere arrivata la fine del dispotismo sovrano e all’orizzonte si intravedeva la via dell’indipendenza.

Era il giorno della speranza. Era il giorno della Sardegna.



DETTAGLI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERCORSO

L’itinerario ripercorre i fatti salienti del periodo storico legato ai cosiddetti “vespri sardi”, raccontando avvenimenti reali, leggende popolari e curiosità che rendono “Sa die de sa Sardigna” un giorno da ricordare e sul quale riflettere. Il percorso è lungo circa 1,5 km e si svolge sia all'interno delle sale del Palazzo Viceregio sia in esterna, toccando i luoghi più rappresentativi degli avvenimenti storici cagliaritani. Si presenta di bassa difficoltà su un terreno dotato di dislivelli e scale. È tuttavia adatto anche per le persone con lievi difficoltà motorie. Si consiglia un abbigliamento comodo.



INFO E PRENOTAZIONI

La visita guidata dura circa 1 ora e 30/2 ore. Nel rispetto di tutti i partecipanti, si richiede massima puntualità. È richiesta prenotazione al numero 348.5223897, telefono, sms e whatsapp, oppure all'indirizzo mail tourlabsardinia@gmail.com, indicando nome, cognome, numero dei partecipanti e recapito telefonico di un referente. La prenotazione verrà subito confermata.



La visita guidata è condotta da Roberta Carboni, storica dell’arte e guida turistica 1296 iscritta al Registro Regionale delle Guide Turistiche della Regione Sardegna, partita iva 03715780924, nel rispetto della L.R. 20/2006 e L. 97/2013.



COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il percorso ha un costo di 8 euro a persona, che comprende anche il ticket d'ingresso al Palazzo Viceregio. I bambini fino ai 6 anni non pagano. È prevista un’agevolazione sul ticket rivolta agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, i quali pagheranno 5 euro cadauno. Il pagamento avviene sul posto.





