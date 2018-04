Skepto International Film Festival - IX Edizione a Cagliari

Skepto International Film Festival 2018, rassegna internazionale di cortometraggi, si svolgerà a Cagliari dal 18 al 21 aprile 2018.





Quella del 2018 sarà la nona edizione: 9 anni di proiezioni gratuite dei migliori cortometraggi provenienti da tutto il mondo e premi per i film in concorso nella rassegna principale e nelle sezioni speciali.ITA http://www.skepto.net/it/content/programma-e-catalogo-online ENG http://www.skepto.net/en/content/programme-and-catalogue-online Skepto International Film Festival, Sardinia outstanding international short film festival, will be held in Cagliari, Italy April 18-21 2018.Testo e immagine rilevati dal web