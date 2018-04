Primavera nel Cuore della Sardegna a Girasole: Pratzas de Gelisuli

Si annuncia un bellissimo fine settimana e una grande partenza per l'attesissimo evento “Primavera nel Cuore della Sardegna - qui denominato “Pratzas de Gelisuli“. Quest'anno, per la 4° edizione, il piccolo centro offrirà un'ampia varietà di pietanze della tradizione ogliastrina e sarda in generale dal maialetto ai culurgionis, alla fregola, ai malloreddus, seguendo con le sebadas e gli orrubiolus, il torrone, lo zafferano, il pistoccu e i formaggi e prosciutti locali.

Artigianato sardo, dolci tipici, formaggi, vini, birre artigianali, e piatti di carne e pesce saranno così i protagonisti delle 33 Pratzas (66 pietanze in tutto) e degli oltre 50 espositori.





Numerose come sempre le iniziative culturali che vedranno protagoniste associazioni, artisti, poeti, compagnie teatrali, cori, canti a tenore, gruppi folk e musicisti. Da segnalare sicuramente la presenza della neonata Associazione slow food Ogliastra, la 1° Biennale d'Arte "Appallottolamenti" con la partecipazione di importanti artisti, il concorso di poesia con la Giuria presieduta dal poeta Gabriel Impaglione, il premio per "La Piazza più bella", il mercatino dei bambini curato dalla Scuola per l'infanzia, il DJ set di sabato, lo spettacolo teatrale su Eleonora d'Arborea "Ferro e Fuoco" previsto domenica e il concerto delle Dress in black cover band AC/DC, sempre il 22, oltre alla presenza continua di famosi protagonisti del folk isolano. Tra sabato 21 e domenica 22 si esibiranno così circa 150 persone tra ballerini, musicisti e cantanti all'insegna della formula della Camera di Commercio di Nuoro, che organizza insieme all'Amministrazione e alla Proloco comunale, " Viaggia, scopri, balla. Vivi!"

Nella due giorni si attendono quindi migliaia di visitatori da tutta la Sardegna e il traffico verrà regolato con la chiusura dell'intero Centro Storico e di Via Nazionale, mentre saranno indicati due percorsi alternativi, uno verso la Via Mare e uno da Via Roma, con l'individuazione di 3 aree parcheggi in Via Manzoni - Stadio "Sa Suergera, Via Italia e Via Mare stessa.

Il Sindaco Gianluca Congiu invita tutti a scoprire e vivere con noi le tradizioni girasolesi e ogliastrine e ringrazia tutta l’Amministrazione e l’Associazione turistica per l’impegno profuso per la buona riuscita dell’evento.

Si potranno avere ulteriori informazioni sull'evento e il programma integrale su www.cuoredellasardegna.it/primavera/it e sui profili Facebook della Proloco di Girasole, del Comune e di Pratzas de Gelisuli.





A seguire il programma integrale dell’evento:

SABATO 21 APRILE:

Dalle h 12.00: Centro storico – Apertura della manifestazione e del percorso enogastronomico;

Dalle h 14.00: Scuola Elementare – Apertura mostre di pittura e fotografia di Silvia Capiluppi, Rinaldo Contini, Nena Fenu, Olimpia Rubiu, Luisa Cabiddu, Domenico Marongiu, Giovanna Pirellas, Angelo Frigerio, Fabrizio e Anna Piroddi;

Dalle h 15.00: Piazza Venezia – Esposizione prodotti tipici a km 0 dell’Associazione Slow Food Ogliastra;

Dalle 16.00: Centro Storico – Esibizione itinerante del suonatore di Launeddas e Maestro Alessandro Podda

– h 18.00: Chiesa B.V. Monserrato – Santa Messa e a seguire esibizione dell’ Associazione Folk S. Anna di Tortolì (Via IV Novembre – Cuccureddu);

– h 18.30: Tra Cuccureddu, Scaleritta e Funtan’e Idda (Via Dante, Via Mazzini – Via IV Novembre) – itinerante – Esibizione Coro Monte Santo di Baunei, Coro Bellavista di Tortolì e Coro S. Anna di Tortolì;

– h 20.30: Piazza Chiesa B.V. Monserrato Esibizione del Maestro di organetto Totore Chessa;

Dalle h 22.30: Piazza S. Antioco – DJ SET con Giacomino Mannai e Manuel Pablo presenta Stefano Pinna – Assiste Michele Mirto.





DOMENICA 22 APRILE:

Dalle h 9.00: Scuola Elementare – Riapertura mostre di pittura e fotografia di Silvia Capiluppi, Rinaldo Contini, Nena Fenu, Olimpia Rubiu, Luisa Cabiddu, Domenico Marongiu, Giovanna Pirellas, Angelo Frigerio, Fabrizio e Anna Piroddi;

Dalle h 10.00: Piazza Venezia – Esposizione prodotti tipici a km 0 dell’Associazione Slow Food Ogliastra;

– h 11.00: Chiesa B.V. Monserrato – Santa Messa e a seguire esibizione e sfilata del Gruppo Minifolk di Girasole con il Maestro Ignazio Lepori;

Dalle h 12.00: Centro storico – Riapertura percorso enogastronomico con degustazione di prodotti tipici;

Dalle h 15.00: Cuccureddu (Via Dante)- Mercatino gestito dai bambini e dalle maestre della Scuola per l’infanzia

– h 16.30: Piazza S. Antioco Selezioni Concorso di Poesia;

– h 17.30: Piazza S. Antioco – Spettacolo teatrale e musicale con l’artista Ignazio Chessa in Eleonora d’Arborea “Ferro e Cuore”;

Dalle h 18.30: Centro storico – Cuccureddu, Scaleritta e Funtan’e Idda itinerante- Esibizione dei Tenores Ogliastra e Su Maimoni e Is Ingestusu de Tertenia” ;

– h 19.30: Piazza S. Antioco – Premiazione della “Pratza più bella” e Finale Concorso di Poesia

Dalle 21.30: Piazza Venezia Concerto delle “Dress in black” Cover Band femminile degli AC/DC.