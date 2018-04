Inizia la stagione alla Pizzeria e Chiosco-Bar al Parco di Baradili

Sabato 21 Aprile Riapre la stagione al Chiosco-Bar e Pizzeria AL PARCO, negli ampi giardini del comprensorio del Parco Acquatico Ilidarab, a Baradili.

Il pomeriggio inaugurale con INGRESSO LIBERO per tutti e appuntamento dalle 17:30 alle 19:30 dedicato ai più piccoli con l'intrattenimento dello Staff Animatori "per la gioia dei più piccoli abbiamo pensato di riconfermare l'amato appuntamento messo a punto già nel 2017..

.Ingresso Libero per tutti nella serata di Sabato con il format studiato con il nostro fantastico Staff di Brullas Animazione , balli e giochi di gruppo, giochi con i palloncini, il trucca bimbi e tanto divertimento...".

CHIOSCO-BAR PIZZERIA AL PARCO

Via Europa Baradili (OR)

Info e Prenotazioni 0783 95013





Parco giochi bimbi, Giardini Attrezzati con gazebo e divanetti, Chiosco-bar e Pizzeria con forno a legna



Parco Acquatico Ilidarab

Parco Giochi d'Acqua - Eventi e Feste private.



Sito: www.parcoacquaticosardegna.com Parco Giochi d'Acqua - Eventi e Feste private. Mail: info@parcoacquaticosardegna.com

Pagina facebook: Parco Acquatico Ilidarab Servizio Parco Acquatico: Tel. +39 070 280 400, +39 393 919 3860 Servizio Pizzeria – Punto Ristoro e Chiosco - Bar: Tel. 0783 95013 Albergo Diffuso Il Mandorlo, Via Is Tellaias sn, 09090 Baressa (OR)

Sito: www.albergodiffusoilmandorlo.it

Mail: info@albergodiffusoilamandorlo.it

Pagina facebook: Albergo Diffuso Il Mandorlo

English / Français: +39 393 904 7185, +39 393 919 3860



, offre servizio in sala e il servizio al tavolo nei giardini attrezzati con gazebo e divanetti, per aperitivi, brunch, apericena e pizzeria con forno a legna. "Ci piace l'idea di creare un piacevole ambiente di ritrovo sia per le famiglie con i bambini al seguito che per i ragazzi, i gruppi di amici e le coppie, in un ambiente informale dove trascorrere il tempo libero o anche una breve pausa relax per un piacevole aperitivo accompagnato da un tagliere di prodotti del territorio e un buon calice di vino".Il Parco di Baradili offre inoltre il servizio di noleggio campi sportivi, per il calcetto, il tennis e il beach volley, con l'ulteriore possibilità di organizzare tornei e disporre del comparto spogliatoi e servizi per le squadre partecipanti."In attesa dell'apertura di giugno del, avviamo la buona stagione alcon servizio serale al pubblico e un programma appuntamenti che ci accompagnerà fino all'estate...Vi aspettiamo quindi tutti Sabato con i vostri bambini e amici!"