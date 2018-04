Tra le peonie nei dintorni di Cagliari

Sembra incredibile che a pochi Km dalla Città esista un paradiso di questo genere: un ambiente dall'aspetto antropizzato e selvaggio insieme, in cui, in seguito all'abbandono del territorio, un tempo dedicato ad attività pastorali intensive, la Natura esplode con i i suoi colori primaverili.



Le fioriture abbondantissime accompagneranno il nostro cammino , tra sentieri tracciati dal bestiame e antichi ovili abbandonati, corsi d'acqua che attraversano i canaloni incisi tra i rilievi, ampi panorami sul Campidano di Cagliari e i rilievi circostanti, in un percorso impegnativo per lunghezza e dislivello.



Lunghezza: circa 15 Km

Dislivello in salita: circa 800 m

Escursione: E (escursionisti allenati)



Partenza ore 8:45 dal Parcheggio del Cimitero di Monserrato Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere.





Costo: € 20 a persona Adesioni entro le ore 14:00 di Lunedì 30 Aprile al 3489305607





ORGANIZZAZIONE

"Alla scoperta di.."

Sito internet: https://www.allascopertadi.it

Email: info@ allascopertadi .it

Telefoni: 3489305607

