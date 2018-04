Escursione nella foresta di Baccu Arrodas a Muravera

Percorso molto ricco, sia dal punto di vista culturale che paesaggistico, a breve distanza da Cagliari. Si tratta di un itinerario circolare, che offre vedute spettacolari sul mare e sull'interno e attraversa un territorio utilizzato in passato per l'attività mineraria, dove resistono numerosi esemplari di Leccio pluricentenari, veri patriarchi.

L'Agenzia Forestas e il Comune di Muravera hanno valorizzato l'area per la fruizione escursionistica.



Lunghezza: circa 10 Km

Dislivello in salita: circa 500 m

Tempo di percorrenza: circa 4 ore e 30'

Partenza alle ore 8:45 dal parcheggio del Conad Superstore di Quartu Sant'Elena.

Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere.

Costo: € 20 a persona.



Adesioni entro le ore 20 di venerdì 27 aprile via SMS o WApp al 3489305607 www.allascopertadi.it





ORGANIZZAZIONE

"Alla scoperta di.."

Sito internet: https://www.allascopertadi.it

Email: info@ allascopertadi .it

Telefoni: 3489305607

