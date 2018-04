Escursione del plenilunio

Appuntamento con la luna piena: partendo da San Gregorio, cammineremo nelle ultime ore di luce tra i rilievi che circondano il Borgo, per raggiungere una terrazza naturale, situata sul monte Arrundili, affacciata sul Golfo degli Angeli, per ammirare il panorama al tramonto.

Proseguiremo accompagnati dal chiarore lunare fino alle auto.



Partenza ore 16:45 fronte Bar Su Passu di San Gregorio.

Auto propria, scarpe da trekking, torcia e felpa, acqua da bere.

Lunghezza: circa 10 Km Dislivello in salita: circa 400 m Tempo: circa 3 ore e 30'



Al termine ci trasferiremo a San Gregorio, dove potremo sederci a tavola, ospiti dell'Associazione Botteghe in piazza.





Costo: € 25 a persona

Adesioni entro le ore 20 di venerdì 27 aprile via SMS o WApp al 3489305607



I B&B del Villaggio delle Mimose (La Quercia - 3291887597 e Sette Fratelli -3489305607) offrono pernottamento e prima colazione in stanza doppia a € 50 per 2 persone.

www.allascopertadi.it





ORGANIZZAZIONE

"Alla scoperta di.."

Sito internet: https://www.allascopertadi.it

Email: info@ allascopertadi .it

Telefoni: 3489305607

Tags