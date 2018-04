Primo Maggio in Gallura

L’Associazione Culturale CONTRO[e]VENTO presenta la IV° edizione di P.I.G. – Primomaggio in Gallura, manifestazione dedicata all'enogastronomia, all'arte e alla musica a Santa Teresa Gallura. Dopo i successi delle edizioni precedenti, il programma si intensifica e si fa ricco di novità, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della tutela della biodiversità.



La manifestazione 30 aprile e 1 maggio

Nelle due giornate di festa le vie del suggestivo borgo gallurese saranno animate dal mercatino degli artisti, dagli spazi dimostrativi di arti e mestieri e dalle performance di teatro di strada.

La musica accompagnerà tutta la manifestazione con concerti dal vivo e Dj set.



Gli artisti presenti saranno gli spettacolari trampolieri di Guspini, i Cambas de Linna (primo maggio), e Barrio Sud in concerto live il 30 aprile, una band innovativa ed eclettica con un sound influenzato da diverse aree geografiche.

Alcuni spazi urbani saranno dedicati alle esposizioni fotografiche e alle mostre d’arte di artisti locali. Gli artisti saranno impegnati in un contest fra le vie del centro: un laboratorio a cielo aperto dove dipingeranno le proprie opere.



Le proposte laboratoriali e le iniziative didattiche sono, da sempre, tratto distintivo di P.I.G. e saranno presenti nel ricco programma anche quest'anno.



I laboratori dedicati ai bambini saranno due: Impastemu e Creativity Lab ; mentre per gli adulti appassionati di panificazione artigianale, è confermata la presenza del pluri blasonato maestro di pizza in teglia Massimo Bosco, tra i dieci migliori panettieri d'Italia secondo il Gambero Rosso.



Gli stand del gusto ospiteranno piatti tradizionali e non, scelti per rappresentare il meglio della gastronomia locale, fatta di mare e di terra. Ci saranno le ostriche, le cozze gratinate, la zuppa gallurese, i ravioli fritti, gli acciuleddi e molto altro ancora.



Per quanto riguarda gli espositori sarà possibile assaggiare la produzione di alcune piccole e medie cantine locali e birrifici artigianali, simbolo di una cultura enologica e artigianale fortemente legata al territorio.





