Le orchidee spontanee della Sardegna: trekking fotografico alla scoperta delle orchidee endemiche

Escursione nel territorio di Laconi con pranzo campestre.

Laconi antico paese che sorge su un costone dell’altopiano del Sarcidano in questa occasione ci ospiterà per farci conoscere le sue bellezze naturali svelandoci le sue meravigliose orchidee protagoniste della primavera su queste stupende montagne.



In compagnia del fotografo naturalista Giovanni Paulis andremo alla scoperta di oltre 10 orchidee spontanee e delle principali tecniche fotografiche per la fotografia naturalistica.



In particolare si parlerà di:

Gestione della luce naturale e artificiale nella fotografia ravvicinata;

Cenni sulla composizione nella foto di paesaggio.



Il pomeriggio invece ci sposteremo in un’altra stupenda località, la valle dei Narcisi spontanei



Indicazioni per i partecipanti:

Prenotazioni ai numeri: 0783 1930040 o 392 2832997

Per Informazioni: chiamare Guide Ambientali Escursionistiche: Luca Selis e Giovanni Paulis



Caratteristiche percorso: Percorso semplice Turistico

Costo di partecipazione: 25 € a persona

Pranzo: Sacchetto Picnic 10 E (una Panadina di Cuglieri; una fetta di Casizzolu di Santu Lussurgiu; Salsiccia di Macomer; Olive; Un bicchiere di Vino nero locale di Santu Lussurgiu (cantina privata); Pane casereccio di Cuglieri; Due amaretti di Oristano un bicchierino di Vernaccia di Riola (cantina Mannu).



In alternativa pranzo al sacco a carico dei partecipanti.



Consigliato due litri d’acqua a persona in piccole bottiglie di plastica.



Abbigliamento strumenti e consigli utili: Macchina fotografica (meglio se reflex con accessori). Abbigliamento a strati - Maglia traspirante; - Felpa - Giacca a vento; - Crema solare protettiva - Scarpe da trekking.



Appuntamento ore 9:00 a Laconi in : Area Piso - fronte Albergo Sardegna https://www.google.it/maps/place/Albergo+Ristorante+Sardegna/@39.8562869,9.051607,222m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12dde5cbdcecad55:0xab48af1582ad4341!8m2!3d39.856617!4d9.0521609?hl=it&authuser=0



L’evento potrebbe essere annullato per condizioni meteo avverse o cause di forza maggiore sarete ad ogni modo avvisati per tempo





ORGANIZZAZIONE

IXA Sardinia Excursions and Tours

Email: ixaset@ gmail .com

Telefoni: 392 2832997

