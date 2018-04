Trekking a Cala Luna Escorianna S'Arcada De Lopiru

DESCRIZIONE: Da Iscala 'e S' Iscra ci porteremo nell'estuario di Codula Elune dove intercetteremo una carrareccia che ci congiungerà a S'Andala Bascia. Un Iscalone in ginepro ci agevolerà il passaggio per Su Piggigheddu de Escorianna una cavità che regala atmosfere uniche. Risalito S'iscalone proseguiremo tra panoramiche vedute sul mare verso le creste che sovrastano S'Arcada de Lopiru, visitato l'arco ridiscenderemo per Cala Luna per poi riportarci verso le auto da S'Iscala e S'Arga.



L' intero percorso è una finestra sul mare che non può essere solo un semplice sfondo, questi sono luoghi che possiedono una storia, una personalità, un'identità che influenzano il carattere degli uomini che vivono in quell'ambiente, evocano un'atmosfera, un sentimento del tempo, una particolare emozione.





ORARI E PUNTI D'INCONTRO:

- 7.30 presso Mediaworld, ex S.S. 131, Sestu (Ca)

- 09:30 presso Distributore Puddu Dorgali -differenti punti di incontro sono concordabili in sede di contatto telefonico



LUNGHEZZA:

circa 12 Km (giro ad anello) TEMPO DI PERCORRENZA: si rientra in giornata DIFFICOLTÀ: EE(Escursionisti esperti) sono necessari un buon allenamento e buone tecniche di progressione alla camminata in montagna, una buona forma fisica e non soffrire di vertigini.



DISLIVELLO: 500m



PUNTI DI INTERESSE:

Buchi Arta, Is Scalas, Cala Luna, Su Pigigheddu de Escorianna, S'Arcada de Lopiru



EQUIPAGGIAMENTO:

SCARPE DA TREKKING(indispensabili), zaino, abbigliamento comodo e “a strati”, snacks, frutta fresca o secca, capello, crema solare, acqua (2l), pranzo al sacco.



MEZZO DI TRASPORTO:

auto propria



ADESIONI ENTRO VENERDI 20 Aprile 2018



MAGGIORI INFO E ADESIONI: -mail a passulebiu@gmail.com -cellulari: 3477607284 Viviana anche wapp Le escursioni sono condotte da guide regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna ed all'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).



L'EVENTO E' SOGGETTO AD UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E PUÒ' SUBIRE MODIFICHE O CANCELLAZIONE (orari, punti di incontro, ecc.) PER MOTIVI CLIMATICI, ORGANIZZATIVI E LOGISTICI





ORGANIZZAZIONE

