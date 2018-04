A Quartu va in scena Mocassini

La compagnia di Danza Teatro della Street School, coreografia di Valentina Tocco, porta in scena il nuovo spettacolo MOCASSINI ispirato alla vita e ai sogni di un'orfanella nell'attesa di una nuova famiglia



Vi aspettiamo sabato 12 Maggio TEATRO ACTORES ALIDOS via Marconi n. 328 ore 19.00.



Ingresso 10 €

Prevendita biglietti presso le nostre sedi di Quartu Sant'Elena via Nenni n 59 e Quartucciu via Burcei n 1





ORGANIZZAZIONE

ASD STREET'S ANGELS

Email: maadda@ libero .it

Telefoni: 3495309209 / 3476339423

Tags