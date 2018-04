Carnival: personale di Luigi Lai a Nuoro

Dal 3 maggio al 7 giugno, le rinomate pareti del Caffè Tettamanzi di Nuoro, ospiteranno la personale "Carnival" di Luigi Lai. La mostra, all'interno del progetto “Èmeute d'Art", promossa dall'Associazione "Dietro le Quinte... OSA", racconta un artista che si è affermato per il suo inconfondibile stile inserito all'interno del filone Neo Pop e Street Art.



La selezione delle opere – come afferma lo storico dell'arte Daniela Madau – racconta una visione personale e neopop di una serie di personaggi, cari a Luigi Lai, attraverso uno studio accurato e meticoloso dell'ampio mondo dei Fumetti e dei Cartoni Animati.



Come un regista, l'artista assegna a ogni personaggio su tela, un ruolo distinto e riconoscibile, estrapolato dall'ampia produzione del Comics. Così ecco, per esempio, l'intramontabile Antonio Gramsci (Ales 2 gennaio 1891 – Roma 27 aprile 1937), icona della personale, che momentaneamente indossa i panni del pagliaccio della Mc Donald.



Un personaggio, bandiera di un indimenticabile periodo storico, che, per un attimo, sveste il panni del più grande pensatore del 900, per immedesimarsi nel contraddittorio mondo anni 80.



Carnival : una sfilata di uomini e donne che hanno reso grande la Sardegna nel panorama internazionale, per un attimo si decontestualizzano desacralizzandosi per immedesimarsi nella cultura attuale, cercando di interpretarla con occhi nuovi e, forse invano, provando a trasmettere il loro intramontabile pensiero!



Caricature fumettate che, in un certo senso, continuano a conservare l'io recondito del personaggio che viene rappresentato distaccandosi dallo stereotipo. Riusciranno nel contempo a suscitare l'interesse delle nuove generazioni? Saranno da stimolo per ricominciare a parlare di se stessi?



La mostra "Carnival", sarà inaugurata giovedì 3 Maggio alle ore 18,00 e sarà visitabile presso i locali del Tettamanzi – Corso Garibaldi 71 - sino a giovedì 7 giugno, durante gli orari di apertura.





ORGANIZZAZIONE

Associazione Culturale Endas "Dietro le Quinte... OSA"

Sito internet: https://www.facebook.com/groups/287026208451491/

Email: dietrolequinteosa@ gmail .com

Telefoni: +39 329 331 1774

