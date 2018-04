Passeggiata fotografica lungo la costa della marina di Gairo

Walking In Sardinia propone sabato 21 Aprile 2018 tre semplici passeggiate in cui potremo scoprire tanti piccoli angoli molto suggestivi da esplorare.

Coccorrocci, Cala 'e Luas, Su Sirboni, le piscine naturali di Monte Ferru. Sarete dei nostri?



• Costo:

- quota partecipazione: 20 €

- tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione

- l'accompagnamento sarà effettuato da guida AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).



Per una migliore esperienza vi consigliamo di affidarvi sempre e solo a guide autorizzate e certificate



• Attrezzatura consigliata:

- abbigliamento comodo a strati adeguato alla stagione

- scarpe da trekking

- 2 lt d'acqua

- zaino per escursione giornaliera

- scarpe e cambio completo da lasciare in macchina

- pranzo al sacco, snack

- giacca a vento

- cappellino

- telo mare



• Percorso:

- lunghezza: 8 km

- dislivello: +/- 250 m

- difficoltà: E (Escursionisti)



• Orario e punto di incontro: h. 9:30 Campo sportivo Cardedu

Eventuali variazioni per motivi organizzativi, logistici e climatici vi verranno comunicate tempestivamente.



• Per info e prenotazioni: Per qualsiasi dubbio o informazione non esitate a contattarci. La partecipazione va confermata tramite chiamata, messaggio o whatsapp Tony 3246608394





ORGANIZZAZIONE

Walking In Sardinia

Email: tonysodde@ gmail .com

Telefoni: 3246608394

