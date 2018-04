Corso di formazione Psicogenealogia Junghiana e Costellazioni Psicogenealogiche ad Olbia

Docente Dott.ssa Maura Saita Ravizza.



La formazione rilascia attestato di facilitatore in psicogenealogia junghiana e costellazioni psicogenealogiche riconosciuto da IEPA , Instituto de Psycologie Appliquèe e da SIAF (Società Armonizzatori Familiari ). Crediti ECM e ECP. Sarà svolta iin 80 ore divise in due moduli di 4 giornate e un modulo di tre giornate con inizio 21-22-23-24 Aprile 2018 ad Olbia .



Lo strumento del genosociogramma, dando una visione transgenerazionale del problema del singolo, apre nuove possibilità per il suo superamento, è anche una tecnica utile per affrontare i problemi presenti tramite la mediazione di quelli passati.



PER CHI?

Il Corso di Formazione in PSICOGENEALOGIA e di Costellazioni Psicogenealogiche® è rivolto a tutti e non sono richiesti prerequisiti.

È aperta sia a chi desidera utilizzare questo metodo per il proprio sviluppo personale sia a chi, essendo già un professionista nella relazione di aiuto, vuole conoscere l'uso del genosociogramma e delle costellazioni come strumento di lavoro.



CONTENUTI

Il corso è costituito da una parte teorica e da una parte pratica e di lavoro attivo con la sperimentazione del lavoro con il genosociogramma. Nelle ultime due giornate (10° e 11° seminario) viene inoltre esposto il metodo delle Costellazioni psicogenealogiche in seduta individuale allo scopo di attuare specifici atti simbolici di risoluzione dei problemi incontrati nella stesura del genosociogramma. Un lavoro sul proprio albero psicogenealogico fa parte della formazione. Maura Saita Ravizza psicoanalista clinica e psychothérapeute certificata dall’Institut Européen de Psychologie Appliquée di Saint Laurent du Var, autrice dei libri "Jung, Psicogenealogia e Costellazioni Familiari", 2011 seconda edizione 2013 e “Psicogenealogia e segreti di famiglia” (2015) Mursia editore, vive e lavora a Torino. In Francia oltre aver studiato quattro anni per ottenere la certificazione di psicoterapista ha seguito una formazione in psicogenealogia con un'allieva di Anne Ancelin Schützenberger.



Ha inotre il titolo di Facilitatore in Costellazioni Familiari, attestato riconosciuto da Aiscom, associazione italo-svizzera, e ha seguito delle formazioni anche presso l'Istituto per lo sviluppo e la sperimentazione delle Costellazioni Familiari: Das Tao der Systemischen Familienaufstellung di Bologna, istituto nato con il patrocinio di Bert Hellinger.



È Trainer Siaf, Società Italiana Armonizzatori Familiari, formatrice accreditata Ceprao, Coordinamento Europeo Professionisti nella Relazione di Aiuto e Olistici, Provider ECP/ECM, legge n°4/2013. Formata alla Psicogenealogia secondo il metodo di Anne Ancelin Schützenberger e alle Costellazioni Familiari di Hellinger ha fatto una sintesi di questi due metodi, le Costellazioni Psicogenealogiche®, che, utilizzando l'analisi transgenerazionale come strumento di comprensione e la messa in scena (costellazione in seduta individuale) della famiglia a partire dalla generazione in cui si è creato il problema, permettono di realizzare degli atti simbolici utili al superamento delle disfunzioni familiari, potenziando le caratteristiche di questi due efficaci metodi.



La sua personale ricerca a cavallo tra Francia, paese materno e Italia, paese paterno, l'ha portata ad approfondire le tematiche transgenerazionali, le lealtà invisibili che ci governano, i segreti familiari e i legami disfunzionali tra le generazioni, per cercare un approccio che permettesse di comprenderli ed elaborarli.



Info: Alessia 348 258 5074 Esther 334 273 2965 mail info.artemisiaolistic@gmail.com



Date in programma APR 21 sab 10:00 - 18:00 APR 22 dom 10:00 - 18:00 APR 23 lun 10:00 - 18:00





ORGANIZZAZIONE

Istituto Olistico Artemisia

Email: assoc .artemisia@ gmail .com

Telefoni: 3342732965

