Tu di che nota sei? Chiara Effe e Leonardo Gallato a Nuoro

L'associazione Culturale MarraNu questa volta vi propone un concerto un po' diverso dal solito. Una campagna, qualcosa da mangiare, un bicchiere di vino, e tanta bella musica.



Chiara Effe e Leonardo Gallato ci faranno compagnia per un paio d'ore, e ci faranno passare una domenica diversa dal solito. La formula sarà quella dell'house-concert: chiederemo un piccolo contributo per il mangiare, mentre il concerto sarà a cappello. Per partecipare è necessario prenotare con un messaggio privato alla pagina facebook di MarraNu.





Lo spettacolo è aperto a tutti, grandi e piccoli.



Per ulteriori informazioni sugli artisti vi rimandiamo alla pagina dell'evento

"TU DI CHE NOTA SEI?" - CHIARA EFFE & LEONARDO GALLATO.



Per qualunque domanda scrivete in privato alla pagina facebook MarraNu. Grazie a tutti!



ORGANIZZAZIONE

Associazione "MarraNu" con Chiara Effe e Leonardo Gallato

Sito internet: https://www.facebook.com/marranuassociazione/

Email: marranu .associazioneculturale@ gmail .com

