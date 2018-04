Ad Arborea 2° Fitwalking della Bonifica

L'Ente di Promozione Sportiva MSP Italia – Comitato di Sassari/Olbia, con la collaborazione tecnica della Scuola Sarda del Cammino e di Fitwalking Oristano, con il patrocinio del Comune di Arborea, ed il contributo degli sponsor, organizza per Domenica 29 Aprile 2018, la Camminata ludico motoria/Fitwalking non competitiva, a carattere sportivo denominata “2° Fitwalking della Bonifica” .

La manifestazione ha lo scopo di avvicinare alla pratica sportiva, ed al cammino sportivo in particolare, il maggior numero possibile di persone sulla base dell'esigenza di diffondere la pratica regolare dell'esercizio fisico come pratica salutare e socializzante.





La Camminata non competitiva, su circuito di 6 Km, si svolgerà Domenica 29 Aprile con raduno a partire dalle ore 9.00 presso l'Horse Country Resort Congress &, Strada a Mare 24, Arborea (OR).



La camminata è aperta a tutti: singoli, famiglie e gruppi sportivi, senza limiti di età. Responsabilità: Gli organizzatori, i patrocinatori e gli sponsor declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione.



Iscrizioni :

A partire da lunedì 19 marzo le iscrizioni possono effettuarsi rivolgendosi a:

Sassari e nord Sardegna: MSP Italia comitato Sassari Olbia – Via Carlo Ruggiu, N. 34/E – Sassari – Tel. 334 2333593 - 079 291740

Oristano e Sud Sardegna: Fitwalking Oristano: cell. 3492152577 - 3286765059; email wltr.piras@gmail.com



Direttamente sul posto il giorno della manifestazione



Quota di Iscrizione: € 7,00 (euro sette/00). La quota comprende: pettorale, pacchetto walker, ristoro post camminata. Si raccomanda ai partecipanti di munirsi di spille da balia per il fissaggio del pettorale. Il pacchetto walker verrà consegnato agli iscritti al termine della camminata, dietro restituzione del pettorale presso la segreteria. La restituzione del pettorale permetterà di partecipare all'estrazione finale dei premi in palio. Percorso: 6 Km complessivi.



Partenza dall'interno dell'Horse Country Resort, percorso interno a pineta litoranea che prosegue lungo la Marina di Arborea fino allo Stagno di S'Ena Arrubia, dove sarà collocato il giro di boa, con rientro lungo Strada 28 Ovest, Strada 26 Ovest, Strada 22 longitudinale, Strada 25 Ovest, Strada 22 longitudinale, Strada 24 Ovest fino all'arrivo all'interno dell'Horse Country Resort. Ristori: Acqua, integratori e frutta all'arrivo.



PROGRAMMA

• Ore 8:45 Ritrovo presso parcheggi dell'Horse Country Resort Congress &, Strada a Mare 24, Arborea (OR).

• Ore 9:00 Apertura segreteria per iscrizioni e consegna pettorali

• Ore 9:45 Riscaldamento guidato a tempo di musica.

• Ore 10:00 Partenza camminata

• Ore 12:00 Premiazioni

• Ore 12:30 Chiusura evento con musica e saluti.



Premiazioni: Estrazione di premi a sorteggio + premi a sorpresa.





ORGANIZZAZIONE

