Lab Boat: un laboratorio scientifico in barca a vela

L’estrazione dei numeri viene guidata dal conduttore televisivo Patrizio Roversi e dalla giornalista scientifica del Cern di Ginevra, Paola Catapano.

Il 24 aprile ore 10:00 Adriatica parte alla volta di Arbatax.

il 27 e il 28 aprile a Olbia; 2 maggio Alghero; 5 maggio Oristano, 8 maggio Carloforte.



Laboratori e seminari:

Seminari e laboratori didattici sono curati dalle realtà scientifiche sarde che collaborano al progetto:

Al progetto partecipa la Sardegna Film Commission

La Tombola della scienza è un gioco in cui a ogni numero corrisponde una curiosità scientifica.All’evento parteciperanno anche lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena, e l’inventore del touchscreen, Bent Stumpe. Il 23 aprile dalle 9 alle 13 Adriatica resterà in porto per ospitare studenti e ricercatori nell'ambito dei laboratori e seminari orgnanizzati dal CRS4.Nel corso del progetto Adriatica farà il periplo della Sardegna, con rientro a Cagliar il 10 maggio. Durante la navigazione insieme allo skipper Filippo Mennuni ci saranno anche ricercatori sardi e studenti delle scuole superiori, dai sedici anni in su, vincitori del Lab Boat video contest (che sarà aperto fino al 13 aprile). Adriatica toccherà 6 porti sardi: Cagliari, Arbatax (scalo tecnico), Olbia, Alghero, Oristano (porto industriale di Santa Giusta) e Carloforte. In ogni tappa i ricercatori durante la navigazione spiegheranno ai ragazzi, la fisica della barca e la la meteorologia. Le altre giornate di apertura al pubblico e alle scuole saranno:Università di Cagliari; Università di Sassari; Consorzio Uno di Oristano; Porto Conte Ricerche; IMC-International Marine Centre; INAF-Istituto nazionale di astrofisica sezione di Cagliari e Osservatorio astronomico di Cagliari; INFN: Istituto nazione di fisica nucleare, sezione di Cagliari; IAMC‐CNR ‐ Istituto per l’ambiente marino costiero del Consiglio nazionale delle ricerche, sezizione di Oristano; Area marina protetta Penisola del Sinis ‐ Isola di Mal di Ventre; LIPU ‐ Lega italiana protezione uccelli, Oasi di Carloforte. Per tutta la durata del viaggio di Adriatica, la barca verrà seguita da un operatore che documenterà i momenti più salienti dell’avventura. Alla fine del viaggio il materiale girato diventerà un video che verrà presentato al pubblico dopo il rientro della barca a Cagliari.‐ ente regionale non profit di governance per l’audiovisivo ‐ che ha garantito esteso supporto creativo e organizzativo, anche per la produzione della documentazione audiovisiva.L’approvvigionamento della cambusa di Adriatica è ispirato ai concetti chiave del progetto: Alessandra Guigoni, antropologa esperta di cibo tradizionale e di cultura sarda, illustrerà questo interessante aspetto nell’evento iniziale al porto di Cagliari.