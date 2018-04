A Sennori lo spettacolo Il Vento – Storia di Gavino e di altri dispersi

In occasione della ricorrenza del 25 Aprile theatre en vol presenta IL VENTO - Storia di Gavino Cherchi e di altri dispersi Tratto da "Il viaggio più lungo" di Gavina Cherchi. Un racconto avvincente che ripercorre la storia di Gavino Cherchi, libero pensatore, insegnante, partigiano, combattente; ucciso e disperso assieme a Ines Tedeschi e Alceste Benoldi, alla vigilia della Liberazione.



Ciò per ripercorrere una storia emblematica di Guerra, una storia strettamente legata ai temi della libertà di pensiero ed espressione, della solidarietà e della democrazia.



La storia di Gavino è arrivato fino noi come traccia di una dolorosa ricerca in una serie di lettere della madre e dei fratelli, che Gavina Cherchi, sua nipote, ha in parte portato alla luce. Emerge così il dolore senza rimedio per una scomparsa carica di dubbi, incertezze e irragionevoli speranze. Senza il corpo, senza la tomba, il lutto e la sua elaborazione sono pressoché impossibili.



Questo è il tormento comune delle famiglie degli scomparsi, dei dispersi. Questo è accaduto in tutte le guerre, nelle deportazioni, negli eccidi, nelle migrazioni disperate. Questa storia lega dunque il passato al presente, poiché la memoria diviene viva conoscenza della storia del nostro paese e presupposto per una vigile e responsabile costruzione del nostro futuro.



Stesura teatrale e regia: Maria Paola Cordella Interpreti: Maria Paola Cordella, Michèle Kramers, Puccio Savioli Disegno luci: Tony Grandi, Suono: Luca Tilocca, Videomapping: Pavlo Hnatenko Costumi: Claudia Spina, Scene: Puccio Savioli In collaborazione con: Università degli Studi di Sassari e l'A.N.P.I.



