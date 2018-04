Quartu Sant'Elena: Pittura emozionale e libera espressione - Percorso per insegnanti

Pittura emozionale Percorso di libera espressione

Corso per insegnanti Incontro-presentazione venerdi 21 Aprile h. 19 Via Tharros Quartu Sant'Elena

Uno spazio di lavoro in gruppo all’interno di uno spazio protetto con sessioni di un’ ora e mezza ogni settimana. Si privilegia la creatività impiegata nell’arte e nel gioco, sarà possibile rendersi conto di quanto il processo creativo aiuti nell’effettuare un processo di auto-rivelazione e di conoscenza di sé.

In ogni incontro verrà proposto un tema specifico.



Ciascun laboratorio consta di una prima fase di ‘riscaldamento’ e di socializzazione, successivamente una fase dedicata alla produzione/espressione seguita da un tempo di riflessione/distanziamento ed infine una fase di restituzione/riflessione/condivisione.



Il percorso ha una durata di tre mesi (12 incontri) si presenta come un viaggio in cui ciascuno affronterà il proprio percorso creativo liberatorio , attraverso una comunicazione artistica non verbale. Infine ci sarà anche il tempo della verbalizzazione in gruppo, dove lo scambio esperienziale aiuterà a riflettere sui vissuti personali e di gruppo.



Il lavoro di gruppo permette di “costruire nella condivisione”, aiuta a elaborare i vissuti, a prendere coscienza del sé e a potenziare le proprie capacità empatiche. Sperimentazioni verbali e non verbali si animano in un clima protetto dove vige il non-giudizio.

Spazio relazionale entro cui ogni partecipante, guidato, potrà misurarsi con l’altro, e attraverso l’altro prendere coscienza di sé, in un confronto liberatorio e costruttivo. Gli strumenti utilizzati sono quelli delle maggiori forme di espressione artistica, espressione graficopittorica, scrittura e movimento.



Conduttore - Dott.ssa Stefania Faedda- Pedagogista- ideatrice dei percorsi per adulti e bambini mediatore artistico – divulgatrice del pensiero creativo



Giorni - lunedi

DA LUNEDì 23 Aprile

Orari - dalle 19 alle 20.30

Numero minimo di partecipanti 6

Costi € 50 (ogni 4 incontri) materiali compresi

Destinatari – Insegnanti e persone che vogliono migliorare la comunicazione in ambito professionale , familiare e nelle relazioni.



Info e adesioni 3479341304





ORGANIZZAZIONE

Telefoni: 3479341304

