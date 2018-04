Contadini per un giorno: Laboratorio didattico per famiglie a Castiadas

Una domenica dedicata all’attività didattica rivolta alle famiglie che verranno a trovarci. Durante ciascuna domenica didattica verranno proposti due laboratori, uno al mattino e uno nel primo pomeriggio sia per i bambini che per gli adulti.



I nostri laboratori sono rivolti a tutti, piccoli e grandi: l’unico requisito è la voglia di imparare divertendosi, con voi protagonisti, nelle interazioni possibili tra natura e fattoria. Organizziamo laboratori didattici per famiglie, con lo scopo di favorire la conoscenza dell’ambiente naturale, dei prodotti della terra e delle produzioni contadine.

Immersi nel verde e lontani dal caos cittadino, offriamo un luogo rigenerante in cui godere del contatto con la natura e con gli animali.



I bambini potranno giocare liberi in un ambiente sicuro ed imparare cose nuove con le nostre attività didattiche. Infine qui potrai assaporare una cucina gustosa e ricca di ingredienti genuini, provenienti dalla nostra azienda.



Oltre alle attività laboratoriali, proponiamo diverse pietanze per farvi gustare i sapori del nostro orto: piatti appetitosi realizzati con ingredienti genuini.



Per chi vorrà fermarsi al pranzo basterà prenotare al 3385829667 indicando il numero dei partecipanti. Il costo dei 2 laboratori costa 10 euro Il costo di un laboratorio costa 6 euro Il pranzo per ogni adulto è di 15 euro Il pranzo per ogni bambino a partire dai 5 anni è di 10 euro.



Maggiori informazioni possono essere richieste tramite mail: ortosoleluna@gmail.com Testo e immagine rilevati dal web





ORGANIZZAZIONE

Bed & Breakfast Soleluna - Castiadas

Sito internet: http://www.solelunacastiadas.it

Email: associazioneholos@ gmail .com

Telefoni: 320 782 2529

