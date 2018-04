Il Volo dei Grifoni: Escursione sulla montagne costiere di Bosa

L'escursione si svolgerà nel sito d'importanza comunitaria “Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone”. Sentieri selvaggi tra le montagne vulcaniche sul mare di Bosa, luoghi stupendi in cui nidifica e vive il Grifone, affascinante avvoltoio che popola queste coste con più di sessanta coppie di meravigliosi esemplari. Il Grifone con la sua apertura alare di 2,5 m compare all'improviso togliendoci il fiato.



L’escursione consiste in un percorso costiero di 12 km complessivi durante il quale attraverseremo montagne vulcaniche imponenti e bellissime, con tanti scenari differenti dal mare alla macchia mediterranea in fiore, cime vulcaniche e calette rocciose nascoste, e i grifoni protagonisti di questi affascinanti luoghi.



INDICAZIONI PER I PARTECIPANTI

PRENOTAZIONI ai numeri: 0783 1930040 o 392 2832997



Per Informazioni: chiamare o scrivere via mail all’indirizzo ixaset@gmail.com Guida Ambientale Escursionistica AIGAE e GAE: Luca Selis



CARATTERISTICHE PERCORSO E GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Percorso costiero di 12 Km di media difficoltà (disciplinare CAI: grado di difficoltà “E/EE” - Il percorso potrà subire delle variazioni in funzione dei tempi e delle possibili necessità dei partecipanti.





CHI PUÒ PARTECIPARE:

Possono partecipare persone in buono stato di salute mediamente allenate. ASSICURAZIONE: La guida è coperta da assicurazione

RC COSTO DI PARTECIPAZIONE: 20 € a persona



Pranzo: Il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti. Consigliati 2 litri d’acqua a persona.

Abbigliamento consigliato: Abbigliamento a strati - Maglia traspirante; - Felpa leggera in cotone con zip; - Giacca a vento; - Capellino per proteggere la testa dal sole; - Macchina fotografica con obiettivo - Binocoli - Cannocchiale (la sosta è limitata ad alcuni momenti della giornata in base agli avvistamenti) - Scarpe da trekking



LUOGO E ORA D’INCONTRO:

Ore 9:20 Bar del Porto a Bosa Marina Eventuali variazioni vi verranno comunicate col giusto anticipo.





ORGANIZZAZIONE

