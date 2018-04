Workshop Fotografico su cascate e paesaggio: Capo Nieddu a Oristano

Le piogge invernali riempiono i corsi d'acqua della Sardegna. I torrenti riprendono a scorrere dopo la lunga stagione secca. Le cascate sono una meraviglia della natura che scende dall'alto, l'acqua scava la roccia, s'insinua nel suo letto, per poi precipitare nel vuoto, lasciando a bocca aperta tutti quelli che hanno la fortuna, ma soprattutto la voglia, di ammirare uno spettacolo ogni volta unico. Vale davvero la pena, inerpicarsi per sentieri, per ammirare la bellezza di questi gioielli incastonati fra le montagne e non sempre di facile accesso.



Vi proponiamo un escursione fotografica per godersi al meglio un posto magico dove l'acqua la fa da padrona: • La cascata di Capo Nieddu, unica in Italia a cadere direttamente in mare



Un Laboratorio sulla fotografia del paesaggio.



Avremo a disposizione cavalletto e filtri speciali (CPL, ND e GND) per le lunghe esposizioni e creare effetti molto interessanti. Durante tutto il percorso sarete affiancati da due guide ambientali (Fabio Ghisu e Luca Piga).



Ogni singola escursione ha un costo di 50 euro. Sconto del 20% se si partecipa a più di un'escursione. È necessario iscriversi, i posti sono limitati!



Programma:

Sabato 14 aprile Cascata di Capo Nieddu al tramonto

• ore 14.00 ritrovo a Cuglieri. Avvicinamento in macchina ed escursione a piedi verso la cascata e lungo un pezzo di costa fra le affascinanti scogliere vulcaniche. • ore 20.30 fine escursione e ritorno a Cuglieri.



Info e prenotazioni: Fabio Ghisu photography Luca Piga Guida ambientale escursionistica

info@fabioghisu.com

ORGANIZZAZIONE

Fabio ghisu e Luca Piga

Sito internet: http://www.fabioghisu.com/

Email: lucapiga1981@ gmail .com

