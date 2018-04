Villacidro Skyrace 2018: Santu Miali Fast Hike

Non è una gara, non è un trekking, è la “ Santu Miali Fast Hike “.





Una distanza di 10 km con 800 m di dislivello positivo e altrettanto dislivello negativo, da percorrere tutta d’un fiato o più lentamente, fermandosi a contemplare il paesaggio e a rifiatare senza lo spirito competitivo che caratterizza la sorella maggiore SkyRace





Una distanza e un dislivello studiati per poter essere affrontati da chi ancora non se la sente di partecipare ad una Skyrace, ma vuole avvicinarsi alla disciplina o da chi semplicemente è appassionato di trekking e vuole godere di questo percorso in compagnia.

In linea con la filosofia dello skyrunning anche qui si salirà verso la cima delle montagne e si ridiscenderà dal percorso della Skyrace planando su Villacidro.





Partenza e arrivo sulla centrale piazza Lavatoio, i primi due e gli ultimi 4 km saranno in comune con la gara SkyRace. In mezzo a questi, ci sarà una parte intermedia, caratterizzata da un traverso panoramico sul lato Nord di Cuccur’e Frissa che vi farà incontrare antichi lecci (residuo ormai raro di foresta primaria), seguito da un sentiero dei carbonai, sino ad una sorgente in località “Cantina Castangias” e infine una ripida salita a ricongiungersi alla gara principale nel punto di ristoro di “Genn’e Cannas” dal quale si potranno osservare gli atleti in gara venir giù dalle cime di Santu Miali.





Pur essendo un evento non competitivo e non essendo caratterizzato da passaggi particolarmente tecnici, si ricorda che la “Santu Miali Fast Hike” si sviluppa su sentieri di montagna, in cui è possibile incontrare condizioni climatiche difficili (a titolo esemplificativo freddo, vento, pioggia, neve), e che è comunque necessaria una preparazione ed una reale capacità d’autonomia personale.





La prova si svolge in semi autosufficienza, è previsto un unico ristoro al sesto km (Genn’e Cannas), è raccomandato partire con 1 litro d’acqua per partecipante e una riserva alimentare, il telefono cellulare, un fischietto; è consigliato indossare un abbigliamento e delle calzature adeguate (da trail running o da trekking).





Le iscrizioni, che dovranno essere effettuate tramite il portale wedosport, apriranno il 24/12/17 e sino al 31/12/17 sarà possibile iscriversi alla quota ridotta (promozionale) di 15 euro.





Sarà possibile iscriversi pagando la quota intera di 20 euro a partire dal 1/01/2018.





Le iscrizioni chiuderanno il 13/04/2018 o al raggiungimento dei 150 partecipanti.





La quota d’iscrizione comprende il pettorale, il ristoro intermedio, il pranzo, la maglia commemorativa dell’evento o altro gadget.