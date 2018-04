Villacidro Skyrace 2018: Arriva anche la Skykids!

La grande novità della seconda edizione della Villacidro Skyrace: la Skykids !

Dopo la Skyrace , la Fast Hike , lo Skytour ecco un altro imperdibile momento che renderà ancora più speciale la giornata di domenica 15 aprile!!!





Una gara pensata per i piccoli che verranno a salutare i grandi atleti della Skyrace e, perchè no, invogliarli a seguirne le orme in futuro.





Riservata ai bambini e alle bambine di 6-10 anni, un percorso di circa 800metri attorno al centro storico di Villacidro e alla fine un piccolo omaggio e una merenda per tutti.

Una mini gara pensata per i più piccoli ma che riempirà di ancor più entusiasmo e passione la giornata di domenica!

mappa skykids









Per iscriversi si può fare direttamente alla segreteria della Skyrace al Caffè Letterario di Villacidro domenica 15 dalle 7 del mattino (è necessaria la firma della liberatoria da parte dei genitori). La manifestazione sarà riservata a 40 bambini/e, non perdete questa occasione!





La gara parte subito dopo la partenza delle altre competizioni ed è ovviamente gratuita: vedere i bambini che si cimentano nella corsa sarà una soddisfazione e una gioia per tutti i partecipanti presenti!