Ercole Contu e la scoperta della tomba dei vasi tetrapodi: mostra a Bonorva

La mostra si inaugurerà il 14 aprile 2018, alle ore 18.00, presso il Centro Servizi dell'Area Archeologica di Sant'Andrea Priu, in località Coloru a Bonorva.



Nella steesa si potranno veedere: - 166 fotografie; - 45 disegni; - La ricostruzione della tomba in scala; - Il virtual tour; - La riproduzione fedele del vaso tetrapode; - Il documentario premiato al Firenze Archeofilm 2018. Comunicato dell'Associazione organizzatrice "ArcheoFoto Sardegna": E' con sincera emozione che riproponiamo la mostra "Ercole Contu e la scoperta della Tomba dei Vasi Tetrapodi".





Poco più di un anno fa eravamo riusciti a realizzare questo progetto ad Alghero, alla presenza del prof. Ercole Contu, che purtroppo oggi non è più con noi. E' nostro desiderio che questa mostra, resa itinerante, possa essere un modo per mantenere sempre viva la memoria del professore, il quale fin da subito aveva accolto favorevolmente l'idea di questo nostro progetto, partecipando alla pianificazione dei lavori e alla predisposizione della mostra con un entusiasmo inatteso.



Abbiamo quindi accolto con molto piacere l'invito del Comune di Bonorva e della Cooperativa Costaval di proporre la mostra presso il nuovo Centro Servizi dell'Area Archeologica di Sant'Andrea Priu; una struttura di recente realizzazione che verrà inaugurata in concomitanza con l'apertura della mostra. Per questa importante occasione saranno presenti e interverranno nel corso della serata: Massimo D'Agostino - Sindaco di Bonorva Francesco di Gennaro - Soprintendente SS e NU Nanda Sias - Cooperativa Costaval di Bonorva Angela Antona - Archeologa Nadia Canu - Funzionaria Archeologa della Soprintendenza SS e Nu - Curatrice scientifica della mostra. Nicola Castangia - Archeofoto Sardegna - Curatore artistico della mostra. Andrea Fenu - Regista del documentario "Ercole Contu e la scoperta della Tomba dei Vasi Tetrapodi", premiato al festival Firenze Archeofilm 2018 come miglior film di archeologia preistorica.



Il documentario verrà proiettato nel corso della serata



Rivolgiamo i nostri ringraziamenti per averci consentito di realizzare questo progetto alla Soprintendenza Sassari e Nuoro al Comune di Alghero, alla Fondazione Alghero e alla Cooperativa SILT di Alghero.

Ringraziamo inoltre la cooperativa CoolTour Gallura per aver ospitato la precedente esposizione della mostra presso il sito archeologico di Lu Brandali a Santa Teresa Gallura. Il nostro pensiero e il nostro enorme ringraziamento vanno infine al Professore Emerito Ercole Contu. Noi sappiamo che lui era orgoglioso di questa "sua" mostra e lo salutiamo con un sorriso, cercando di divulgare ovunque il suo immenso lavoro per l'archeologia della Sardegna. Grazie Professore!



ORGANIZZAZIONE

ArcheoFoto Sardegna e Centro Servizi Area Archeologica di Bonorva

Sito internet: http://www.facebook.com/archeofoto

Email: archeofoto .sardegna@ gmail .com

Telefoni: 3469443452

