Le donne si raccontano in Nata Femmina tra ironia e musica in scena a Monserrato

Dopo il successo di pubblico e critica ottenuto da Abaco Teatro con il comico/brillante ma anche drammatico spettacolo “L’ultima Risata” interpretato da Rosalba Piras e Tiziano Polese nei panni di due famosi cabarettisti ebrei berlinesi degli anni ‘30/’40, la Rassegna di Abaco NON CI RESTA CHE RIDERE ritorna domenica 15 aprile ore 20 a Monserrato con uno spettacolo tutto al femminile dal titolo “Nata Femmina “ del Teatro d’Inverno di Alghero, con la regia di Giuseppe Ligios.



Il palcoscenico della Casa della Cultura, in via Giulio Cesare 37, vedrà in scena le donne di Nata Femmina che si raccontano e si confrontano tra monologhi e musica.

Un viaggio tutto al femminile tra ironia e quotidianità, per esplorare l'animo delle donne di ieri e di oggi . Cinque donne, cinque storie, cinque mondi visti con sguardo critico, forse cinico, e senza dubbio ironico attraverso una selezione di testi che attinge alle opere di attrici-autrici quali Franca Rame, Lella Costa, Gloria Calderòn Kellet, Azzurra d'Agostino e Serena Dandini. Interpreti dell’atto unico sono Stefania Ambroggi, Maria Antonietta Caria, Elisabetta Dettori, Francesca Dettori e Silvia Ruiu, con musiche di scena a cura di Daniele Barbato Boe e Gianfranco Salvio.



La rassegna si concluderà il 13 maggio alle 20 con lo spettacolo Donne dell’Underground con Marta Proietti Orzella e Carla Orrù, produzione NudiCrudi, liberamente ispirato a testi di Stefano Benni e Sergio Atzeni. La manifestazione è realizzata da Abaco e AbaMas Ati per le Arti col sostegno del Comune di Monserrato e della Regione Sardegna.





ORGANIZZAZIONE

Tags