Villasimius: Relax & Love training weekend

Esiste l’amore eterno? Di sicuro esistono rapporti che procedono navigando a vista e altri che tracciano percorsi, che anticipano le mareggiate elaborando soluzioni e si strutturano per imparare a dirigere la nave verso mete sicure.



Sul presupposto che per fare un buon viaggio dentro una relazione è necessario conoscere gli strumenti di bordo, Almita Events & Weddings di Carmen Sorrentino ha organizzato un percorso per fornire i rudimenti di questa conoscenza alle coppie che si avvicinano al grande passo di una convivenza, ma anche a quelle che sono già “salpate” e che aspirano a un lungo viaggio.





Dal 12 al 13 maggio al Resort Pullman Timi Ama Sardegna di Villasimius (vincitore del World Luxury Hotels Awards 2017) le coppie impareranno da due professionisti le tecniche di coaching per una relazione efficace e le antiche tecniche del Tantra Yoga per una vita di intima relazione e di vera fusione di mente, spirito e corpo. Il Tantra Yoga fornisce strumenti (pratiche, rituali) per estendere la coscienza umana e come in un telaio in cui trama e ordito si intrecciano, si realizza l’unione della coscienza individuale con quella universale, del maschile col femminile generando grandi benefici per la vita di coppia compresa quella sensazione.



La pratica a cui le coppie verranno iniziate, attraverso tecniche diverse (esercizi fisici e posizioni da mantenere, respirazione, rilassamento), aiuterà a raggiungere la condizione tantrica e quindi a godere di più anche dei momenti di intimità di coppia amplificando il piacere sessuale. La sessualità è solo una piccola parte della dottrina tantrica perché essa combina corpo e mente, gioia e spiritualità, il riconoscimento della sacralità della Vita, una solida base morale, la pratica quotidiana della Asana per la purificazione del corpo e dei canali energetici, esercizi di concentrazione e meditazione. Le tecniche di coaching che verranno fornite, invece, saranno di supporto alle coppie perché il coaching non è solo il metodo di sviluppo del potenziale umano, ma è anche indicato per favorire i processi di cambiamento.



I problemi di una coppia nascono spesso proprio perché non si ha la consapevolezza piena di quali cambiamenti vadano incontro due futuri sposi o conviventi. Come chi conduce una barca navigando a vista. Per costruire una “relazione efficace” il coaching umanistico può fornire gli strumenti insegnando a focalizzare la consapevolezza sulle quattro A che permettono l’armonia di una relazione appagante: ascolto autentico, alleanza, autenticità e accoglienza della naturadell’altro. Imparando un processo per trasformare ogni situazione di crisi in opportunità e il metodo per ridurre i conflitti e creare la relazione efficace. Scoprendo i valori e i principi su cui gettare le basi di un futuro solido assieme, trovando il motivo profondo che renderà l’unione unica e speciale. Tutto questo avverrà nell’incantevole contesto di un resort a 5 stelle davanti al mare, alternando i momenti di workshop a quelli di assoluto relax nella SPA, al ristorante e in spiaggia.



L’OFFERTA COMPRENDE

12 maggio - Incontro couple coaching - sessione di life coaching per la coppia - Seduta di Tantra Yoga - Cena a buffet (Pacchetto bevande incluso- ½ litro di vino bianco o rosso della casa, ½ litro d’acqua e caffè) - pernottamento in camera matrimoniale

13 maggio - Colazione a buffet - Ingresso all'aria benessere: vasca di acqua di mare riscaldata con percorso di getti, bagno turco, bio-sauna, cascata di ghiaccio, stanza del sale, docce aromatiche, stanza emozionale e tisaneria. - possibilità di rilassarsi in spiaggia Relax in spiaggia



PREZZO PROMOZIONALE Le prime 6 coppie che prenoteranno potranno usufruire del prezzo promozionale di 199 euro a coppia



Evento su Facebook con ulteriori dettagli: www.facebook.com/events/772123869643475/ Info e prenotazioni : Almita Events&Weddings di Carmen Sorrentino Cell: 3384464391 email :info@almitaevents.com





ORGANIZZAZIONE

Almita Events di Carmen Sorrentino

Sito internet: http://www.almitaevents.com/

Email: info@ almitaevents .com

Telefoni: 3384464391

