Corso Intensivo di Mindfuness e Bioenergetica a Castiadas

La mindfulness è una caratteristica umana di base, un modo di imparare a prestare attenzione con saggezza a qualsiasi cosa stia accadendo nella nostra vita e che ci permette di sentire una maggiore connessione con la nostra vita interiore e esteriore . È un modo per conoscersi e prendersi cura di sé, del proprio benessere psico-fisico della qualità della propria vita, personale e professionale. La bioenergetica invece è una tecnica psicocorporea che utilizza modalità respiratorie, specifici esercizi fisici, posizioni e contatti corporei.

La bioenergetica consente l’integrazione tra corpo e mente, aiutando il soggetto a sciogliere i blocchi energetici e i meccanismi difensivi creatisi a livello fisico e psicoemotivo, causa di molte inibizioni. La connessione tra i processi corporei e i processi mentali è un tema centrale anche per la pratica della mindfulness, ed è con l’intento di offrire il meglio di mindfulness e bioenergetica che MindfulOrganization organizza l’intensivo che si svolgerà a Castiadas dall’1 al 3 o 4 giugno.



Direttore scientifico del corso è Valeria Degiovanni , Psicologa e psicoterapeuta, Istruttrice Senior di Protocolli Mindfulness based, formatrice e consulente in ambito benessere organizzativo e leadership; l’intensivo sarà invece condotto da Laura Cappai, Psicologa e psicoterapeuta, Istruttore Mindfulness di programmi MBSR e MBCT, Analista Bioenergetica, Membro del Direttivo SIPNEI (psiconeuroendocrinologia) Sardegna, formatrice e consulente aziendale in ambito HR. Un corso intensivo di mindfulness e bioenergetica rappresenta uno spazio e un tempo energizzante, da dedicare all’ascolto di sé, alla coltivazione di relazioni autentiche e alla riscoperta di un legame profondo con la natura.



Durante il corso si sperimenterà cosa significhi avere un atteggiamento aperto, gentile e consapevole verso la nostra esperienza di vita e alimentare una intenzione di presenza nel qui e ora. Scopriremo anche i benefici per la mente, per il cuore e per il corpo, da trasferire nella nostra vita di tutti i giorni. Impareremo un metodo per vivere più serenamente, in salute e in armonia con noi stessi e con gli altri, gestire al meglio le situazioni di ansia e di stress che incontriamo; potenziare la nostra capacità di concentrazione, riducendo le distrazioni interne ed esterne; ma il corso di Castiadas è anche un’occasione per godersi appieno ciò che la vita ci dona ogni giorno, dandoci il tempo di notarlo e aprirsi in modo gentile verso le nostre aree di fragilità, senza giudizio e senza rifiuto, sviluppando il nostro senso di libertà, leggerezza e creatività. Il programma prevede pratiche formali e informali, statiche e in movimento, all’interno della struttura, sulla spiaggia e immersi nel verde. I posti sono limitati è quindi necessario confermare il proprio interesse al più presto.



Per info e prenotazioni: info@mindfulorganization.it





ORGANIZZAZIONE

MindfulOrganization

Sito internet: http://mindfulorganization.it/negozio/intensivi-di-pratica/intensivo-di-mindfulness-e-bioenergetica-in-sardegna-castiadas-1-34-giugno/

Email: info@ mindfulorganization .it

Tags