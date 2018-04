A Quartu Sant'Elena il corso dedicato ai bambini: Emozion'Arti dai 3 ai 7 anni

Un divertentissimo percorso basato sul gioco e sulla creatività, dove ogni bambino può seguire il sentiero magico della sua fantasia, guidato da una base tecnica competente ed adeguata.



E’ avviato all’apprendimento di tutte le principali forme artistiche attraverso il mezzo per lui più spontaneo e familiare: il gioco.



Il percorso è suddiviso in quattro moduli interscambiabili.

Modulo 1 Sporchiamoci le mani – Attività grafico-pittoriche, scoperta e utilizzo dei colori.



Modulo 2 Le vibrazioni – Attività di movimento corporeo creativo attraverso gli input derivanti dall’ascolto della musica. Conoscenza del mondo naturale, quello degli animali, con riferimento ad alcune posizioni dello yoga bimbi.

Modulo 3 La favola te la racconto Io – Attività di lettura guidata di libri per bambini accuratamente scelti e interpretazione dei personaggi.

Modulo 4 Le mie emozioni – All’interno di un contesto di amorevole rispetto, disponibilità e sensibilità, il bambino viene sostenuto ad aprirsi spontaneamente e ad esprimere la sua emotività attraverso tutti gli strumenti appresi durante il percorso.



Martedì dalle 17 alle 18.30 bambini di età compresa tra i 5 e i 7anni

Lunedi dalle 17.30 alle 19 bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni

l costo per 4 incontri mensili è di € 40 – materiale compreso



I Percorsi sono a numero chiuso. Max 6 bambini per gruppo.

I bambini verranno inseriti previa selezione.



N.B Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre l' 8 maggio I percorsi sono condotti e ideati dalla Dott.ssa Stefania Faedda Pedagogista e mediatore artistico Info e adesioni 347-9341304





