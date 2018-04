Cagliari: Campane Tibetane - La vibrazione armonia ancestrale

Questo Workshop teorico-esperienziale si pone l’obiettivo di: Conoscere le origini e le nozioni base riguardanti questo meraviglioso strumento. Acquisire dimestichezza nell’utilizzo delle campane tibetane.



Imparare le tecniche di rilassamento e meditazione con le campane. Apprendere le nozioni per effettuare delle sessioni sonore armoniche e dei trattamenti vibrazionali. Sperimentare sia in forma attiva che ricevente tutti i concetti appresi.

In particolare si darà risalto alla parte pratica ed esperienziale del workshop. Ogni partecipante avrà la possibilità di utilizzare le campane in tutto il percorso di apprendimento con il tutoraggio dell’insegnante.



PROGRAMMA

Parte Teorica

Origini e storia delle campane tibetane. Fabbricazione e composizione. Suono, vibrazione, frequenze, armonia, entropia, benefici. Risonanza ed impatto delle campane sull’uomo. Tipologie campane, qualità, dimensione, percussori. Suonare le campane: percussione, strofinamento, tingsha. Trattamenti per il benessere su se stessi e sugli altri. Tecniche di meditazione con mantra e campane tibetane.

Creazione di sessioni armoniche vibrazionali.



Parte Esperienziale-pratica

Utilizzo campane di diversa dimensione e con diversi percussori. Utilizzo tingsha. Esercizi di autotrattamento-meditazione con una o più campane. Pratica di utilizzo di campane unito a mantra. Pratica di trattamenti vibrazionali su altre persone con una o più campane. Esercizi di improvvisazione sonora con campane scelte o estratte a sorte, singole e di gruppo. Conduce il Workshop Roberto Konserva, studioso da oltre un decennio di campane tibetane e delle tecniche tradizionali nepalesi relative al loro utilizzo.



A memoria e testimonianza del workshop verrà prodotto un “video-meditazione” composto dai filmati dei partecipanti nell’atto di suonare le Campane.



QUANDO : dal 16 maggio ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 (per 5 incontri).

DOVE : via Pasubio 27 Cagliari.



Il costo del workshop è 80 + 10 euro di tessera associativa annuale. Su richiesta si rilascia l’attestato di partecipazione. Iscrizioni e informazioni: qui.eora@libero.it – 327 0544471



Qui e Ora Associazione Culturale Pedagogica. Cura, produce, organizza laboratori, eventi, attività culturali, artistiche, pedagogiche e di counselling per persone di tutte le età. Collabora con artisti, autori, professionisti e istituzioni con l’intento di diffondere iniziative che hanno come filo conduttore la ricerca del Ben-Essere Personale e della Comunità. Presidente e referente: Roberta Sirigu, gestalt art counselor e pedagogista.





ORGANIZZAZIONE

Qui e Ora Associazione Culturale Pedagogica

Sito internet: https://quieoraculturalepedagogica.wordpress.com/

Email: qui .eora@ libero .it

Telefoni: 3270544471 (Roberta Sirigu)

