Laboratorio di sperimentazione Reframing 1 – Pellicole e suono alla MEM di Cagliari

RE-FRAMING 1 – Pellicole e suono Laboratorio di sound recording condotto da Massimo Carozzi, collettivo ZimmerFrei. All'interno di Ritratti. Pellicole_Corpi_Città Dal 14 al 16 aprile 2018 Presso la MEM (Mediateca del Mediterraneo) via Goffredo Mameli 164, Cagliari, negli spazi della Cineteca Sarda.



A partire da suggestioni di immagini del passato della città di Cagliari, selezionate dall’archivio del cinema di famiglia del progetto “La tua memoria è la nostra storia” della Cineteca Sarda-Società Umanitaria, i partecipanti esploreranno il paesaggio sonoro della Cagliari di oggi per costruire un racconto fatto di voci, ambienti, storie che facciano dialogare i filmati d’archivio con la Cagliari di oggi.



Programma:

Sabato 14 aprile a partire dalle ore 10.00 presso gli spazi della MEM (Via Goffredo Mameli, 164) della Cineteca Sarda Presentazioni Introduzione al laboratorio con visione e ascolto di alcuni lavori di Massimo Carozzi e lezione sull’approccio al suono nel cinema.

Visione di una selezione di filmati d’archivio del progetto “La tua memoria la nostra storia” della Cineteca Sarda e dell’Ass. Paesaggi di Famiglia. Si tratta di filmati realizzati da tutti coloro che fino al 1985 hanno registrato, su pellicole in 8mm, S8mm e 9,5mm, immagini per documentare abitudini, ricorrenze familiari, momenti quotidiani e luoghi. Frammenti di storia di Cagliari e della Sardegna. Organizzazione per la successiva fase pomeridiana: Sulla base delle suggestioni date dai filmati organizzazione per l’esplorazione sonora: individuazione di luoghi, storie e suggestioni da esplorare attraverso le registrazioni sonore.



ore 13.00 – 15.00 - Pausa pranzo



ore 15.00 – 18.00 - Registrazioni esterne Domenica 15 aprile ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 Registrazioni/Ascolto Lunedì 16 aprile ore 14.00 Ascolto ed eventuale pre-montaggio



Il laboratorio è gratuito, i posti limitati. Per informazioni e iscrizioni: info@videoritratti.org Ritratti Pellicole_Corpi_Città Ciclo di incontri e laboratori di sperimentazione cinematografica



Vedi il programma completo all'URL https://videoritratti.org/ritratti-pellicole_corpi_citta/ Margherita Pisano PhD in Urban Studies



mob. +39 3209213387 margheritpisano@gmail.com www.lambulante.org www.videoritratti.org Testo e immagine rilevati dal web





