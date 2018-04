Isola Rossa: Workshop fotografico sul tramonto, il mare e il paesaggio

Laboratorio fotografico nello splendido scenario di Punta Li Canneddi (Nord Sardegna), fra le meravigliose rocce rosse granitiche, la potenza del mare e il tramonto mozzafiato.

Avremo a disposizione cavalletto e filtri speciali (CPL, ND e GND) per le lunghe esposizioni e per creare effetti molto interessanti. Durante tutto il percorso sarete affiancati da due guide ambientali (Fabio Ghisu e Luca Piga).

Ogni singolo workshop ha un costo di 50 euro.

Sconto del 20% se si partecipa a più di uno.



È necessario iscriversi, i posti sono limitati!



Programma :

Mercoledì 25 Aprile Isola Rossa (Trinità d'Agultu e Vignola, Sassari)

• ore 15.00 ritrovo a Isola Rossa.



• ore 20.15 foto al tramonto

• ore 21.45 fine escursione



Maggiori informazioni: 3208640504 | info@fabioghisu.com | Escursione a piedi verso Punta Li Canneddi lungo un pezzo di costa fra le affascinanti rocce Rosse.





ORGANIZZAZIONE

guide ambientali escursionistiche (Fabio Ghisu e Luca Piga)

Sito internet: http://www.fabioghisu.com/

Email: info@ fabioghisu .com

