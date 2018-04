Ad Assemini Il Teatro delle Meraviglie

Bambini e Bambine! Mamme, papà, nonne e zii!!! Il Teatro delle Meraviglie vi aspetta con uno spettacolo molto divertente ispirato ad una delle fiabe più famose: Biancaneve Musical.



Questa volta cosa succederà a Biancaneve?

Venite a scoprirlo domenica 15 Aprile alle ore 18:00 presso il Teatro della Parrocchia del Carmine in via Sardegna, 15.



Costo biglietto Euro 5,00



Per info e prenotazioni: 070/828331 - 377/7095932





ORGANIZZAZIONE

Telefoni: 070/828331 - 377/7095932

Tags