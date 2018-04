Esposizione Personale "L'Esperimento" dell'Artista Andrea Sanna a Sassari

Nuova location per il Tour artistico Èmeute d’Art promosso dall'Associazione Dietro le Quinte... OSA di Sassari.



Il Caffè 1903, a Sassari in Largo Ittiri, ospita per la prima volta le opere del pittore di Aggius Andrea Sanna , autodidatta, con studi di Filosofia prima e di Scienze Naturali poi. La presentazione avverrà il giorno 24 04 2018 dalle ore 18:30 L’esposizione è un vero e proprio esperimento; vengono infatti proposte al pubblico delle pitture che si staccano completamente da quelle tradizionali in tutti i sensi: dai soggetti alle tematiche trattate, dalle tecniche di esecuzione all’impostazione dell’opera.



Ad ispirare Sanna sono stati, oltre al suo interesse per la pittura e le Scienze, alcuni fatti storici come il disastro nucleare di Chernobyl (26/04/1986) ed il disastro del Challenger (28/01/1986).

Oltre a questi fatti vi è chiaro il riferimento al cinema dell’orrore, attingibile dai soggetti rappresentati, (rielaborazione di personaggi già noti al grande pubblico), un'evidente citazione di personaggi presenti su copertine di album musicali, ed una sommatoria di tematiche tipiche del genere sopra citato. Appare evidente nei quadri una simbologia tipica e la coerenza tra la tematica trattata e l’impostazione della mostra: un esperimento, come dice il titolo , è quello che hanno subito i personaggi rappresentati e che li ha resi in quel modo, un esperimento è l’evento che verrà proposto. La mostra, partita il giorno 3 aprile, rimarrà in permanenza fino al 4 maggio.





ORGANIZZAZIONE

Associazione Culturale Endas "Dietro le Quinte... OSA"

Sito internet: https://www.facebook.com/groups/287026208451491/

Email: dietrolequinteosa@ gmail .com

Telefoni: +39 329 331 1774

