A Sini la XXV Sagra De Su Pani Saba

PROGRAMMA

ORE 10.00 Apertura esposizioni prodotti locali, enogastronomia, artigianato Dimostrazioni di artigianato artistico, riciclo, produzioni naturali Associazioni del territorio

Ore 10.30 12.30 – ore 15.00 – 17.00 Dimostrazione della lavorazione del dolce

Ore 10.30 12.30 – ore 15.30 – 20.00 Degustazione

Ore 11.00 – 17.00 POSTE ITALIANE con annullo Speciale dedicato al 25° anniversario della Sagra de Su Pani Saba Annullo Filatelico

Ore 11.00 Raduno auto d’epoca Rievocazione de “ Sa Coja Antiga Sinesa ”

Ore 11.00 – 13.30; ore 14.30 – 19.30 2° edizione SINIinWINE Degustazione delle migliori cantine del territorio A cura e presso il B&B Casa Susanna



PRANZO

Punto di ristoro presso ex scuole elementari a cura dell’associazione MIND YOUR MIND - prenotazioni 3202646090 Locanda del comitato San Giorgio Martire 2018 Punti ristoro dislocati per le vie del paese



ORE 15.00 Concerto del Coro Polifonico “Tasis” di Isili



Ore 16.30 Sfilata

gruppi folk Auto d’epoca Giogo dei Buoi Gruppo Contadini Gruppo Massai Villaurbana

Tamburini pro loco di Oristano

Launeddas del Sinis

Gruppo Folk “Tzia Regina” Guasila

Associazione Culturale di Tradizioni popolari “Biddobrana”

Gruppo Folk Sant Anastasia Sardara

Gruppo Tradizioni Popolari Funtan’e Olia Sinnai

Associazione Culturale BOES MERDULES Ottana

Gruppo Folk Sant’Antoni de Su Fogu Esterzili

Gruppo Folk Samugheo

Gruppo Folk Lunamatrona

Gruppo Folk Santa Caterina di Mores

Duo Marmilla

Gruppo Folk Sini



A SEGUIRE ESIBIZIONE DEI GRUPPI OSPITI IN PIAZZA ELEONORA D’ARBOREA presenta Lucia Cossu





ORGANIZZAZIONE

Associazione Turistica Pro Loco di Sini

Sito internet: https://www.facebook.com/events/1914020708839352/

Email: proloco .sini@ gmail .com

Telefoni: 0783936157 - 3404567849

Tags