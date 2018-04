A Cagliari La Conferenza Ufo in Sardegna

Teatro Laboratorio Alkestis CRS compagnia d’arte Circo Calumet minimaBIBLIOTECAteatrale Le Mômo presenta UFO IN SARDEGNA conferenza a cura di Pier Giovanni Moro Presidente della sezione regionale del Centro Ufologico Nazionale Teatro Alkestis, via Loru 31, Cagliari venerdì 20 aprile 2018, ore 17.00



Dopo l’inaugurazione in occasione della presentazione dell’EP “Cinque anni” di Giulio Casale e del libro “Educazione all’arte / arte dell’educazione” di Salvo Pitruzzella, il Teatro Laboratorio Alkestis CRS e la compagnia d'arte Circo Calumet presentano i nuovi eventi facenti parte delle attività della minimaBIBLIOTECAteatrale LE MOMO per l’anno 2018.





Dal mese di aprile, infatti, saranno protagoniste al Teatro Alkestis di Cagliari (via Loru 31) diverse iniziative che hanno come obiettivo comune la volontà di dare spazio e voce a coloro che coltivano delle passioni e desiderano condividerle con gli altri in forma di incontri scientifici, letterari, laboratoriali, musicali e cinematografici, senza scopo di lucro. Il primo evento in programma venerdì 30 aprile 2018 alle ore 17.00, è la conferenza dal titolo “UFO in Sardegna” a cura di Pier Giovanni Moro, Presidente della sezione regionale del Centro Ufologico Nazionale.



Nei mesi successivi si alterneranno laboratori creativi attraverso i quali i partecipanti impareranno l’arte del feltro (“In love with felt” laboratorio a cura di Claudia Mascia che si svolgerà il 18 maggio alle ore 17.00), della costruzione di gioielli (“My jewels” a cura di Michela Garau il 15 giugno alle ore 17.00) e del riciclo (“…e mi reinvento”) accompagnati da letture in tema ad opera degli attori della compagnia. Al termine dei laboratori creativi il pubblico porterà a casa non solo il manufatto creato con le proprie mani, ma un’esperienza artistica a tutto tondo, caratterizzata dalla contaminazione tra i vari linguaggi. Il Teatro Laboratorio Alkestis metterà a disposizione, gratuitamente, gli spazi del teatro di via Loru (il foyer, la sala teatrale e cinematografica) e fornirà i materiali necessari per la creazione dei manufatti previsti dalle attività laboratoriali.



Potranno partecipare agli eventi i possessori della tessera della minimaBIBLIOTECAtratrale Le Momo che prevede, inoltre, delle agevolazioni sui costi dei biglietti di tutte le attività all’interno della stagione teatrale del Teatro Alkestis (eventi teatrali, cinematografici, musicali, attività di formazione teatrale) e l’utilizzo degli spazi del Teatro Alkestis per iniziative culturali private il venerdì dalle 15.00 alle 20.00 (previa prenotazione).



Come di consueto tutti gli iscritti potranno, inoltre, consultare in sede i testi in dotazione il lunedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00.



Per informazioni: 070306392 - info@teatroalkestis.it Le attività della minimaBIBLIOTECAteatrale LE MOMO sono realizzate con il contributo di Regione Autònoma de Sardigna - Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari.





ORGANIZZAZIONE

Teatro Laboratorio Alkestis

Sito internet: http://www.teatroalkestis.it

Email: info@ teatroalkestis .it

Telefoni: 070306392

