Nuragica a Sassari: Incontro con l'Autore

Venerdì 13 aprile alle ore 18.00 e sabato 14 aprile alle ore 11 , nell'ambito delle iniziative promosse da Clelia Martuzzu incontra grandi e piccini per compiere “Un salto nella Civiltà Nuragica” attraverso il suo libro dedicato a bambini e ragazzi. , nell'ambito delle iniziative promosse da NURAGICA , la Mostra - Evento allestita a Sassari dalla Cooperativa Sardinia Experience presso l'ex Convento del Carmelo, la scrittriceincontra grandi e piccini per compiereattraverso il suo libro dedicato a bambini e ragazzi.





Il racconto è ambientato nella preistoria sarda e parla di un viaggio indietro nel tempo , guidato da una Sacerdotessa Nuragica, la quale grazie alla sua “Pintadera” riesce ad aprire un varco nella linea del tempo e con fare protettivo e materno, prende un fanciullo moderno per mano e lo porta in giro per le epoche storiche partendo dall'Età Paleolitica sino ad arrivare all'Età Nuragica, attraverso una passeggiata nel villaggio nuragico, fra capanne abitative, botteghe artigiane, nuraghi, tombe dei giganti e pozzi sacri, gli permette di comprendere come vivevano i nostri antenati.





“ Un tributo alla memoria dei Sardi Nuragici , ai quali non è mai stato riconosciuto un ruolo nella Storia, malgrado abbiano lasciato un patrimonio immenso che testimoniano la grandezza di una civiltà ultra evoluta” spiega la scrittrice.





“Un salto nella Civiltà Nuragica” è il libro che tutte le insegnanti aspettavano perché compensa il macroscopico vuoto che si riscontra nei libri di Storia, nei quali la preistoria della Sardegna viene affrontata marginalmente.





All’incontro prenderà parte, oltre all’autrice, lo staff di Nuragica. Le loro conversazioni saranno intervallate dalla lettura di passi del libro e dalle domande dei bambini presenti.

L’obiettivo del libro è permettere ai più giovani lettori di appropriarsi delle proprie origini, prendere consapevolezza della propria identità e far germogliare in loro il desiderio di valorizzare e tutelare il lascito dei nostri Antenati.









L'evento si svolgerà a Sassari presso l'Auditorium Ex Convento del Carmelo in viale Umberto n.11.