Trekking a Perda Liana e festa della Peonia a Seulo

Domenica 15 aprile partiremo alla volta di uno dei simboli più importanti della Sardegna. Perda Liana è un vero e proprio monumento naturale, un imponente torrione calcareo risalente all’età giurassica. Sito tra il territorio di Gairo, Seui ed Ussassai, con i suoi 1.293 m s.l.m, è visibile a grande distanza ed ha costituito un punto di riferimento per tutti coloro che da tempi lontani hanno percorso queste zone di montagna. Unitevi a noi per una bella camminata in natura nel cuore dell'Ogliastra



Al termine del trekking ci sposteremo a Seulo per la festa della peonia S'Orrosa e 'padenti.





Informazioni sul percorso

Distanza totale: 9 km complessivi

Tempo di percorrenza: 5 ore

Dislivello positivo: 500 m

Appuntamento: domenica 15 aprile 2018, ore 08:00 in Piazza dei Centomila – Parcheggio Ex Hotel Mediterraneo

Rientro previsto ore 20:00 a Cagliari

Quota di partecipazione: € 15 con auto propria.

Bambini fino ai 12 anni € 10.

Possibilità di passaggio in minibus.



La quota comprende l’accompagnamento di una guida ambientale escursionistica AIGAE.



Per tutte le info & prenotazioni: +39 333 3557875 - 392 11 41730 fa.perria@gmail.com - Facebook: Nadir Sardinia di Fabio Perria Sito web:



Equipaggiamento obbligatorio

• scarpe da trekking

• zainetto

• pranzo al sacco

• scorta idrica (almeno 2l)



Consigliato

• cappello

• maglietta di ricambio

• poncho impermeabile





ORGANIZZAZIONE

Fabio Perria - Nadir sardinia

Sito internet: http://nadirsardinia.com/

Email: fa .perria@ gmail .com

Telefoni: +39 333 3557875

