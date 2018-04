Escursione a Capo Spartivento

Capo Spartivento, un nome, un perchè. Escursione dai tanti colori: rosso come le scogliere di granito, blu come il mare cristallino, azzurro, come il cielo, verde e giallo come le sfumature delle eurfobie in cui si immergerà il nostro percorso.

E in più ripercorreremo la storia di questo luogo, dalle tante incursioni belliche alle strade romane, dai campi hippie ai misteriosi incidenti navali, dalla "casa della strega" all'albergo costruito nel faro. Pare che il vento porti via anche i brutti pensieri



La bellezza la regala madre natura, l'ottima compagnia l'aggiungiamo noi!

Clima di amicizia, divertimento e spensieratezza.





Informazioni tecniche:

Appuntamento alle ore 9:00 al Bar Mongittu, Viale Chia, 09010 Domus De Maria CA

Conclusione escursione intorno alle ore 16-17

Difficoltà: livello facile Lunghezza: 8 km Dislivello in salita: 200 m

Cosa portare: acqua, pranzo al sacco, kway.

Contributo associativo: 10 Euro Iscrizione annuale all'associazione (assicurazione valida tutto il 2018): 5 Euro

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 24/2/2018.

Per info e prenotazioni 3496488937 - 3925148354





