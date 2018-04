A Calasetta la mostra Primo Pantoli Azione e Contemplazione

La mostra, a cura di Efisio Carbone e Roberta Vanali intende indagare la produzione dell'artista riconoscendo quelli che furono i momenti più salienti del suo percorso, con un affondo alla produzione astratta in un dialogo ideale con la Collezione Permanente.



Più di cinquantanni di Storia dell’Arte Contemporanea in Sardegna, strettamente intrecciati alla storia politica e sociale, sono il lascito più prezioso di Primo Pantoli. Egli fu tra i più attivi artisti sardi pur non essendo sardo; partecipò da protagonista alla nascita dei primi gruppi storici: “Studio 58”, Gruppo di Iniziativa, Centro di Cultura Democratica, Centro Arti Visive, inventò un nuovo, fresco, vitale linguaggio per tutta la produzione dei manifesti usati per la comunicazione politica e sociale, ma seppe anche cantare l’amore, quello intimo, personalissimo, malinconico; catturò la luce di Sardegna come pochi riuscirono, amò questa terra come pochi fecero.



La mostra sarà in corso dal 21 aprile al 24 giugno 2018 La mostra è realizzata grazie al contributo di Fondazione di Sardegna In occasione del vernissage la Cantina di Calasetta offrirà i suoi vini



Testo e immagini rilevati dal web





