Mauro Patta live Painting a Monumenti Aperti 2018 a San Gavino Monreale

Dopo esserci riposati e rinfrescati le idee di quello che è stato fatto nel 2017 con ben 15 opere e vari eventi, ripartiamo a mille e apriamo la stagione con una nuova opera ospitando un grandissimo artista Sardo proprio nei giorni di Monumenti Aperti a San Gavino Monreale, MAURO PATTA



Biografia:

Sentimenti, stati d'animo, emozioni. Questi i punti focali nei quadri di Patta, rappresentati da personaggi o paesaggi in luoghi indefiniti come fossero sogni, immagini oniriche.

Questo grazie alla tecnica con cui affronta la tela, agendo in modo istintivo e gestuale, andando alla scoperta del subconscio. Interviene poi in modo più razionale, tenendo in armonia le due fasi di lavoro e creando così opere omogenee ed equilibrate. Affascinato dalla critica sociale e dal mondo rurale riguardanti principalmente la sua terra, la Sardegna, ha indirizzato la sua ricerca artistica verso l'autoanalisi, mezzo indispensabile per arricchire il suo lavoro dal carattere antropologico.



"Patta utilizza la sua pittura fatta di toni cupi e segno irrequieto per rappresentare attraverso i soggetti delle sensazioni che prendono forma generandosi da un'atmosfera quasi solida, per diventare simboli esterni di paesaggi interni e personali che, attraverso il medium-artista, possono essere portati alla luce."

2016- I° premio concorso di murales- Loceri 2014- I° premio concorso di murles- Atzara 2013- I° premio concorso di pittura estemporanea "Museo d'Arte Moderna Contemporanea Antonio Ortiz Echague" Atzara https://www.facebook.com/PattaArtist/ Via Convento ( casa Scano fianco ex is quattro griffois )





