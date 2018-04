Liberafest 2018: il 25 aprile a San Sperate

Programma LiberaFest 2018, SONOS Giardino Megalitico 25 aprile San Sperate:



Ore 08:00 Automoteca Avis fino ore 12:00

Ore 09:00 esposizione artigiani e banchetti associazioni no peofit Ore 9:00 Mostra sonora a cura del Collettivo "Officine Sonore"

Ore 10:00 laboratorio di educazione alimentare con merenda a sorpresa insieme alla Dott.ssa Alessandra Peddio

Ore 11:00 Biodanza sociale a cura di Tiziana Centomani (Biodanza Sardegna)

Ore 12:00 laboratorio per bambini a cura di CicciolaBu Animazione

Ore 13:00 pranzo partigiano (prenotare ai numeri 3292247877-3405739556)

Ore 15:30 Concertone e non solo con; Officine Rurali- Chiara Effe band- NEMOS- Paolo Bonfanti in Trio- Pupi Di Surfaro- Gesù di Cagliari- Radici nel Cemento Presenta Chiara Mura Durante i cambi palco interventi letterari e socio-culturali con; Anna Paola Marturano legge Andrea Vicentini- Massimo Putzu- Angelica Piras- Lollo Manca- Maria Grazia Spano- Maria Teresa Meloni Saluti di Enrico Collu e Emanuela Pilloni (Sindaco e Assessore Cultura San Sperate) Interventi di; Gian Piero Farru (Presidente Libera contro le mafie Sardegna) Ornella Piredda (Associazione "Peppino Impastato") e con la partecipazione straordinaria di Nadia Angelucci e Gianni Tarquini #Liberafest



