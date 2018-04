Presentazione Chentu Concas al Circolo Me-Ti di Cagliari

La neonata Associazione di Promozione Sociale Chentu Concas vi invita domenica 15 aprile a partire dalle ore 12.30 all'evento pubblico di inaugurazione c/o il circolo Me-Ti, in via Mandrolisai 60.



Per questa occasione verrà proposta una degustazione marocchina al cui termine seguirà la presentazione delle finalità dell'associazione.



A far da cornice all'evento sarà l'esposizione di alcuni lavori di Ruggero Baragliu https://www.instagram.com/ruggerobaragliu/



Il contributo per il pranzo sociale (comprendente piatto e bevanda) è di 7,00 €.



Partecipazione al pranzo su prenotazione, scrivete a Marilù: +39-3405667968 Stefania: +39- 3465253662 tramite messaggio o Whatsapp



ORGANIZZAZIONE

Associazione di Promozione Sociale "Chentu Concas"

Sito internet: https://www.facebook.com/Chentu-Concas-159449044880061/

Email: 100concas@ gmail .com

