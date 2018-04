Escursione al Parco Lu Cantaru: il bandito buono Tolu e la Geobiologia

Alessia e Ivano vi guidano nell’escursione al Parco Lu Cantaru, esplorando il territorio del famoso “bandito buono” Giovanni Tolu, che nella seconda metà del 1800 trovò rifugio tra le rocce dalle falesia di scisto e quarzo del Parco Lu Cantaru.



L’escursione mira alla conoscenza della Geobiologia e alla percezione delle energie più sottili che questo luogo dona, allo scopo di riequilibrare il proprio benessere sia fisico che spirituale, andiamo a conoscere le erbe e i loro utilizzi più arcaici e gli animali che vivono questo luogo.

29 Aprile, 27 Maggio, 24 Giugno, 24 Luglio, 26 Agosto, 23 Settembre, 28 Ottobre, 25 Novembre, 16 Dicembre 2018

- QUANDO:- INIZIO alle ore 10 sino alle ore 16.- VALORE: 15 € a persona con pranzo al sacco- VALORE CON PRANZO PARCO: 25 €, prenotando entro le ore 12 del Giovedì precedente l’escursione, la Fattoria Lu Cantaru propone il pranzo vegetariano per gruppo minimo di 10 persone.- E’ RICHIESTA la prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente l’escursione.- CI RISERVIAMO il diritto di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, in tal caso la comunicazione avverrà alle ore 15 del giorno precedente l’escursione con stesso mezzo con cui avete prenotato.- INFO e PRENOTAZIONI: sito web: https://www.fattorialucantaru.com fb:https://www.facebook.com/Escursione-al-Parco-Lu-Cantaru-il…/ e-mail: lucantaru@gmail.com – tel: Ivano 339 861 3469 - Alessia 347 929 1985 - DOVE: Parco Lu Cantaru S.P. 18 – Sassari-Argentiera km 24+500 – 07040 - La Corte (SS)