Caparezza sarà a Cagliari con Prisoner 709 tour

Il 25 agosto ritorna a Cagliari il rap geniale e irriverente di Caparezza. Dopo i venti sold out del tour invernale nei palazzetti italiani, compreso il concerto di febbraio nel capoluogo sardo, il cantautore pugliese si prepara alla seconda parte del " Prisoner 709 tour ", che toccherà questa estate le arene più importanti d'Italia. Tra queste si è aggiunta, a grande richiesta dei fan dell'isola, anche la tappa cagliaritana all'Arena Grandi Eventi (ore 21.30).

Sarà un'estate che "Ti fa stare bene" a suon di rap con il concerto cagliaritano, unica data in Sardegna, del cantautore pugliese, organizzato da SEM Organizzazione per la rassegna "Pop a Impatto Zero - Festival Internazionale Musica e Spettacoli 2018" , per il quale è già partita la prevendita dei biglietti, disponibili in tutta l'isola nel Circuito Ticketone, a Cagliari al Box Office in viale Regina Margherita n. 43, tel. 070/657428 e online su ticketone.it.





Un artista senza regole, Michele Salvemini in arte "Caparezza" , che colleziona un successo dietro l'altro e che ama sconfinare nei generi musicali più diversi, dall'hip hop, all'hard rock, al reggae, fino al pop con il suo gusto inconfondibile per l'invettiva, la satira politica, l'autoironia, il surreale, i temi sociali, tra testi e contenuti profondi, mai banali, e rime ispirate che fanno di lui una eccellenza originale nel panorama musicale italiano, ma soprattutto un antidivo dal talento indiscusso. Uno standard che si riconferma anche nel suo settimo lavoro discografico "Prisoner 709" (Universal, settembre 2017), che a poche settimane dall'uscita ha raggiunto il primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia, fino a ottenere il Disco d'Oro dalla FIMI (Federazione Musicale Italiana) per le venticinquemila copie acquistate e ora certificato anche Platino. Grazie a questo album e ai suoi singoli d'oro "Ti fa stare bene" che ha visto salire vertiginosamente il numero dei downloads nel web spopolando su YouTube con oltre ventidue milioni di visualizzazioni e "Una chiave", secondo singolo estratto dall'album, Caparezza è rimasto nelle "hot airplay" radio italiane risultando l'artista italiano dell'anno. Ma la storia non finisce qui. Forte del successo straordinario ora è pronto a tornare a saltare sui palchi italiani in una tranche estiva di oltre venti date in tutto il Paese, per regalare ai suoi fan indimenticabili suoni, parole e grandi emozioni, come solo lui sa fare.