Open Call: Mostra Internazionale d'Arte Contemporanea Regione Sardegna

L' Arte Sarda torna protagonista sul panorama internazionale con il curatore Ilaria Giacobbi, che dopo aver curato la Tappa di Selezione Regione Sardegna con accesso alla XII BIENNALE di Roma, presenta insieme a Clay Ferrarese la prima edizione della Mostra Internazionale d' ARTE Contemporanea Regione Sardegna con destinazione finale Sauthempton.



Le mostre di Selezione saranno tre (Villa Piercy, Complesso Monumentale di Colleggiu a Busachi e il Palazzo comunale de La Maddalena) organizzate da 2(be)ART in collaborazione con Soc.

Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente, con il Patrocinio de: Ass. alla Cultura e Comune di Busachi, Ass. Cultura e Comune de La Maddalena.Dalla Sardegna a Roma, e da Roma alla Sardegna: scopo quello di condividere ulteriormente l’ esperienza romana in terra sarda per veicolare ulteriormente le eccellenze artistiche. Sensibilizzare il sentimento della propria appartenenza ad una cultura fatta di tradizioni e storia.Continua, quindi, il processo di identificazione dell’ isola attraverso l’ arte. La collettiva è volta alla diffusione di quelle che sono state le opere più rappresentative dell’ identità sarda nelle precedenti manifestazioni, più altre selezionate in corso, che ad esse vanno ad aggiungersi. Per dare modo di farsi conoscere a chi nelle altre manifestazioni non ha partecipato, la mostra collettiva in oggetto ha come tema centrale le eccellenze sarde in campo artistico.Il bando completo sul sito di 2beart https://2beart.netsons.org/2018/04/08/mostra-internazionale-d-arte-contemporanea-regione-sardegna-tappe-di-selezione-villa-piercy-comune-busachi-comune-isola-la-maddalena-collettiva-finale-southampton/