I Mani: mostra personale di Marco Useli allo Spazio E_EmmE a Cagliari

Si inaugura mercoledì 11 aprile presso Spazio E_EMME in via Mameli 187 alle 18,30 la mostra personale I MANI di Marco Useli a cura di Anna Oggiano e Fabrizio Brotzu.



Una selezione inedita di oli, incisioni e matite realizzate per dare vita a un'enciclopedia istantanea, minima e irregolare in cui una piccola moltitudine di Mani e una pluralità di mani discutono animatamente di memorie e futuro, di pollici opponibili, di arti e anatomie e gesti e isole e viaggi spericolati come quello di Ulisse nella Dublino di Joyce.





Un episodio di serissima ricerca pittorica a cavallo tra un incontro di boxe e la Settimana enigmistica.



La mostra sarà visitabile dal 11 al 27 aprile dalle 18,30 alle 21,00.





