Dirty Hands live al Jester Club di Cagliari

Dirty Hands: Band rock blues che negli anni ha sviluppato il proprio sound attraverso un’ importante attività live in giro per la Sardegna culminata nel 2014 con la pubblicazione del primo album omonimo . Album che racchiude in esso le esperienze di vita e musicali dei singoli componenti, miscelando le varie influenze che uniscono il blues ed il rock nel sound diretto e senza fronzoli proposto dal gruppo.



Imminente l’uscita del loro secondo lavoro in studio.



I Dirtyhands sono: William “Williboy Taxi” Rossi - voce e armoniche Francesco Nieddu - chitarra Tommaso Pintori - batteria e cori Valter Spada - basso



Cucina aperta dalle 21

Ingresso riservato ai soci CSEN

Contributo artisti 3 euro



Per info e prenotazioni: 3494250792 - jesterclub257@gmail.com

ORGANIZZAZIONE

Circolo "Jester Club" Cagliari

Sito internet: https://www.facebook.com/Jester-Club-1549117918674770/

Email: jesterclub257@ gmail .com

Telefoni: 349 425 0792

