Mostra Personale dell'Artista Maria Tansu a Sassari

L'Artista Maria Tansu di Aggius, nuova associata dell'Associazione Dietro le Quinte... OSA espone le sue mirabili opere all'Eka Cafè al Centro Commerciale La Piazzetta a Sassari.



Opere che nascono da un'evidente passioni per i colori caldi e freddi, i colori vengono usati dall'artista in maniera sapiente con opere che sono realizzate con maestria.



La giovane età di Maria Tansu può trarre in inganno sull'esperienza che dimostra nel realizzare dipinti di forte impatto emotivo...

per chi ha l'occasione di andare a vederla, la personale è stata aperta il 3 aprile e resterà in permanenza fino al 2 maggio.



L'inaugurazione ufficiale, con brindisi offerto dall'artista è previsto per il giorno 20 aprile alle ore 18.00





ORGANIZZAZIONE

Associazione Culturale "Dietro le Quinte... OSA" Sassari

Sito internet: https://www.facebook.com/groups/287026208451491/

Email: dietrolequinteosa@ gmail .com

Telefoni: 3293311774

